El mensaje de Larcamón tras algunos abucheos en juego de Cruz Azul

Nicolás Larcamón lo tomó con tranquilidad y aprovechó la conferencia de prensa para mandarle un mensaje a esos aficionados que no están al cien por ciento convencidos con lo que han visto de Cruz Azul en el arranque de la temporada.

“Estoy claro al club al que represento, los colores y la exigencia que tiene estar al frente, la afición contrataríamente destacó el cariño y el apoyo que hacen sentir con el equipo y conmigo, nosotros a partir de lo que fue el cierre del torneo anterior la preparación esta semana cumplimos la tercera semana larga con plantilla completa, la producción ofensiva del equipo, no compartía el hecho de hacerse sentir negativamente al contrario estoy agradecido, estamos construyendo algo con simientos fuertes, hoy estamos con 11 puntos de 15, somos indudablemente uno de los equipos que mejor ha funcionado en el inicio del torneo”, mencionó Larcamón.

Larcamón elogió al Toro Fernández

Por otro lado también aprovechó para hablar de los primeros minutos de Gabriel Toro Fernández luego de ser registrado apenas esta semana con el primer equipo y respondiendo con el gol del triunfo frente a Santos Laguna.

“A veces los inicios de proceso cuando uno desembarca en los proyectos donde la dirección deportiva hace 18 meses que tienen la construcción de este proyecto, en esa línea llega y hay situaciones que hay que ver cómo se resuelven y la del Toro fue así sumar un perfil de centro delantero y el tema de los cupos estaba la idea de salir y lo de hoy es un premio a un jugador que es muy querido por la afición, por el grupo de jugadores, el Toro fue una fiera por siempre sumarle disposición barbara al grupo, a ser inscrito en la (Sub) 21 hasta que se resolvía la salida y estoy muy contento por lo que me identifica en el caso del Toro, es un jugador muy colectivo y de una jerarquía notable, confío que en unas semanas lo tendremos al 100 por ciento”, finalizó Larcamón

