¿Se cae lo de Piovi? Inter Miami sorprende con otro argentino en la mira

La historia entre Gonzalo Piovi e Inter Miami parecía estar encaminada. Tras varias semanas de negociaciones, todo indicaba que el defensa argentino dejaría Cruz Azul para unirse al equipo de Lionel Messi en la MLS. Sin embargo, en las últimas horas, la novela dio un giro inesperado: el club estadounidense ha acelerado las gestiones por otro futbolista argentino, lo que abre la puerta a una incógnita enorme.

Inter Miami y el problema con Piovi

El principal obstáculo para el traspaso de Piovi está en el límite salarial de la MLS. Cruz Azul exige una cifra cercana a los 7 millones de dólares, pero Inter Miami no logra acomodar esa cantidad dentro de sus cuentas. La intención del club es reducir la cifra antes del 21 de agosto, fecha límite para inscribir jugadores en el torneo norteamericano.

Mientras tanto, Nicolás Larcamón no esconde su preocupación. El técnico de La Máquina reconoció tras la victoria frente a Santos que la salida de Piovi sería un golpe duro, ya que no estaba prevista en la planeación del plantel. “Perderlo sería muy negativo. No estaba en los planes y encontrar un reemplazo competitivo no será nada sencillo”, admitió.

El nuevo objetivo: Mateo Silvetti

En paralelo, Inter Miami sorprendió al acelerar la llegada de Mateo Silvetti, delantero argentino de apenas 19 años que brilla en Newell’s. El joven, con un valor de mercado de 5 millones de euros, encaja en el perfil que busca el club: proyección, talento y un costo mucho más manejable.

Este movimiento encendió la especulación: ¿realmente Inter Miami podrá cerrar los dos fichajes, o el de Piovi quedará en suspenso? Lo cierto es que el propio defensa de Cruz Azul ya había mostrado su aprobación para emigrar, convencido por el interés de Messi y Mascherano.

Las próximas horas serán clave para definirlo todo. La gran pregunta es clara: ¿fue el último partido de Piovi con Cruz Azul o su salida se enfría por completo?