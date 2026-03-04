La vez que uno de los técnicos de Rayados despreció jugar con los Tigres

Con la designación de Nicolás Sánchez como el nuevo director técnico de los Rayados, acompañado de Walter Erviti y Severo Meza como auxiliares técnicos, la afición regiomontana recordó la vez que uno de ellos despreció el jugar con los Tigres.

Después de la salida de Doménec Torrent del banquillo del Monterrey, un gran sector de los seguidores albiazules celebraron la decisión por optar por tres ex futbolistas que fueron referentes del club y con los que se sienten identificados.

En redes sociales ya difundieron la imagen cuando Erviti utilizó una camiseta con el mensaje “100% Rayados” en un calentamiento previo a un partido de la liga mexicana, para manifestar su inconformidad por un supuesto interés de reforzar al conjunto de la UANL para la Copa Libertadores del 2005. El ex jugador argentino llegó a revelar en medios locales que conocía los rumores del posible préstamo al eterno rival de la Sultana del Norte, con lo cual estaba totalmente en contra, hasta que sus compañeros lo retaron a salir con esa playera para hacer mayor presión mediática.

El legado de Erviti en Monterrey

Walter Erviti llegó a la “Pandilla” para el torneo Apertura 2002 al destacar como volante por izquierda en el San Lorenzo de Argentina, tras una petición del entrenador Daniel Passarella.

Con sus cualidades como gambetero, el “Mago” se hizo de los elementos favoritos de la afición y una pieza importante para asistir a otro histórico de la institución, como lo fue el delantero Guillermo Franco.

Pieza clave y consagración

El argentino fue factor en la final del Clausura 2003, con una anotación en la final contra el Morelia, que sirvió para conseguir el título para el Monterrey en dicho certamen y acabar con una larga sequía sin ser campeón. En total, Erviti registró 18 goles con la playera albiazul, durante los seis años en los que militó en el club.

