¿La F1 vuelve a Argentina? Este es el ambicioso plan para tener un GP en dicho país

Para nadie es un secreto que la F1 es uno de los deportes que más incentivos económicos genera no solo a los pilotos, sino a los medios de comunicación y a los países en donde se generan los circuitos. Ante este hecho, recientemente ha surgido la posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a Argentina.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Fue durante la década de los 90’s que la F1 visitó por última vez Argentina, pues desde aquel momento la máxima categoría del automovilismo ha deambulado por otros países en función del éxito que este deporte ha tenido en la última década. Ahora bien, ¿qué hay detrás de su supuesto regreso a este país?

¿La F1 volverá pronto a Argentina?

La intención principal de Argentina es el regreso del MotoGP 2027. Si esta situación se logra, entonces el país tendrá la puerta abierta para comenzar una negociación en la que la F1 vuelva al país sudamericano después de no correr en el mismo a lo largo de este milenio, visitando con ello otros países en el resto del mundo.

Te puede interesar: ¿Cómo imaginaba la IA a Cristiano Ronaldo a los 40 años?

Te puede interesar: Berterame y los mexicanos que han jugado con Lionel Messi

The all-new F1 power unit blueprint is here! 👊



Pushing hybrid performance to new heights, the power units now feature a near 50-50 power split between fuel and electric 👀#F1 pic.twitter.com/sI5QxldojR — Formula 1 (@F1) January 22, 2026

La intención, entonces, es convencer a los organizadores a través del respaldo político, así como una fuerte inversión pública que pueda alinearse con los estándares internacionales de la F1, según detalla El Heraldo Deportes. Del mismo modo, vale decir que este proyecto comenzó con la demolición de los antiguos boxes, esto a fin de comenzar con un edificio nuevo con alrededor de 32 boxes nuevos.

Este proyecto, además, contará con áreas técnicas y administrativas, así como 12,000 metros cuadrados y una estética acorde a lo que la F1 ha presentado en sus circuitos en los últimos años. En adición, la fuente detalla que el gobierno tendría en mente una inversión de alrededor de 132,000 millones de pesos argentinos a fin de lograr su cometido.

¿Cuánto dinero genera cada GP de la Fórmula 1?

De manera extraoficial se sabe que cada evento internacional puede generar un movimiento que supere los 50 millones de dólares contando todas las aristas, destacando la gastronomía, la hotelería, el turismo y, lógicamente, las carreras . Finalmente, se espera que este proyecto genere alrededor de 5,000 empleos directos e indirectos.