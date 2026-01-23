El mexicano que es comparado con Gilberto Mora; hoy firmaría para un histórico de España

En medio de la triste noticia que implica la baja de Gilberto Mora para los primeros juegos de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana, y el futbol nacional en general, recibió una excelente noticia en torno a un jugador que podría llegar a un histórico del balompié internacional.

Se trata, nada más y nada menos, que de Emiliano Muñoz, futbolista de 16 años que en el pasado ha sido comparado con Gilberto Mora y que, a falta de un anuncio oficial por parte del club, estaría llegando al Atlético de Madrid, institución que pelea por quedarse con el campeonato de la primera división española.

¿Quién es Emiliano Muñoz y por qué lo comparan con Gilberto Mora?

Distintos reportes señalan que el Atlético de Madrid estaría muy cerca de fichar a Emiliano Muñoz, considerado una de las joyas del futbol mexicano gracias a la forma en cómo ha destacado en el Atlético de San Luis, hecho que ha ocasionado que distintas personas lo comparen con Gilberto Mora.

MEXICANO A EUROPA 🇲🇽🚨



Emiliano Muñoz (16) 🇲🇽 es nuevo jugador del Atlético de Madrid 🇪🇸✅



📊 El nacido en San Luis se incorporará a las divisiones inferiores del Atlético de Madrid luego de sumar 25 goles en 47 partidos en inferiores con San Luis



Con solo 16 años buscará… pic.twitter.com/xXodUO8WKW — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) January 22, 2026

Gracias a la calidad que ha mostrado en las categorías inferiores del cuadro potosino es que Emiliano ha tenido la oportunidad de jugar para la Selección Mexicana en distintas categorías. Además, desde el portal Fox Sports mencionan que el deseo del Atlético se dio después de verlo en un torneo de su categoría.

Emiliano Muñoz nació en San Luis Potosí en 2010, por lo que, con 16 años, ha logrado sobresalir en la posición de delantero de la misma forma que ocurrió con Gilberto Mora, aunque él unos metros más atrás en el campo. Su calidad lo hace destacar en la Sub-19, en donde acumula 12 tantos y una anotación hasta ahora.

¿Gilberto Mora irá a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Distintos problemas físicos han hecho que Gilberto Mora se pierda los últimos encuentros de la Selección Mexicana ; sin embargo, lo anterior no exime que sea uno de los rostros a tener en cuenta dentro de la última convocatoria de Javier, el Vasco Aguirre, para la Copa Mundial de la FIFA 2026.