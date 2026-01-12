Nintendo Switch Online agrega extraño juego proveniente de la GameCube; ¿cuál es?

En los últimos días los amantes de los videojuegos, sobre todo de una de las consolas más tradicionales de todos los tiempos, recibieron impactantes noticias. Y es que la Nintendo Switch Online confirmó la llegada de un extraño juego, el cual formó parte, en su momento, de la GameCube .

La Nintendo se convirtió en una de las consolas más vendidas a lo largo del año pasado, lo cual ayudó a aumentar su nivel de popularidad a nivel mundial. Ahora, mediante la Switch Online Nintendo trajo consigo la llegada de Fire Emblem: Path of Radiance, la cual formó parte de la GameCube.

¿Por qué Nintendo Switch Online trajo a un juego de la GameCube?

Lo primero que tienes que saber es que Fire Emblem: Path of Radiance estará disponible mediante el servicio de Nintendo Switch Online más el Paquete de expansión, lo cual hace de este juego uno de los más costosos y extraños proveniente de la GameCube que se puede jugar en la actualidad.

Se trata de un RPG que se lanzó en el año 2005 para la Nintendo GameCube y que es el primero de la saga Fire Emblem que se desarrolló bajo gráficos 3D mediante una consola de sobremesa, por lo que se distingue por ser uno de los más importantes de la franquicia no solo por sus personajes, sino también por su historia.

Esta noticia, cabe mencionar, tomó por sorpresa a más de un seguidor de la Nintendo, mismo que ahora podrá disfrutar del mismo si cuenta con la Switch Online. Además, la consola tuvo a bien lanzar un tráiler en Japón en donde se han revelado más detalles respecto a esta llamativa llegada.

¿De qué trata Fire Emblem: Path of Radiance?

La historia de este videojuego se desarrolla en el continente conocido como Tellus y sigue a Ike, un mercenario que tendrá que superar un conflicto tras el comienzo de una guerra entre dos reinados . Así, este juego explota temas relacionados a la desigualdad social, las mieles del poder, el racismo y la opresión.