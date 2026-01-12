Fue ídolo y uno de los héroes del último título de Cruz Azul, hoy vale 300 mil

Cruz Azul vive una metamorfósis marcada en este torneo Clausura 2026 luego de las bajas y altas que ha tenido, así como de los cambios de sede que ha protagonizado en estos días. Lo anterior hace ver su último campeonato muy lejano, aunque este se dio hace menos de cinco años.

Fue en el torneo Guardianes 2021 cuando Cruz Azul levantó el noveno título de Liga BBVA MX en su historia luego de derrotar en la gran final a Santos por un marcador global de 2-1. En ese plantel se encontraba uno de los últimos héroes del campeonato, mismo que hoy vale alrededor de 300 mil euros.

Cata Domínguez, el héroe de Cruz Azul que se ha devaluado

Nacido el 8 de noviembre de 1987, Julio César, el Cata Domínguez, fue uno de los últimos canteranos que logró trascender en el primer equipo de Cruz Azul, lo anterior al grado de ser un capitán y referente de la institución en el último periodo que el club ha vivido dentro de la primera división mexicana.

El Cata Domínguez hizo su debut en 2006 y, durante más de 15 años, se consolidó como un “hombre de casa” al interior de Cruz Azul. Para muestra de ello están sus números, mismos en donde acumuló 17 anotaciones y 14 pases a gol en poco más de 57 mil minutos distribuidos en 655 partidos.

Su plurifuncionalidad (podía jugar en todas las zonas defensivas del campo) lo hicieron llegar a la Selección Mexicana y a confeccionar una dupla de lujo con Pablo Aguilar. No obstante, el Cata salió de la institución en julio del 2023 y hoy, como futbolista del Atlético de San Luis, tiene un valor de 300 mil euros según Transfermarkt.

Julio César Domínguez, ¿de ídolo a villano en Cruz Azul?

A pesar de que sus números en La Noria son realmente llamativos, una parte de la afición de Cruz Azul generó un resentimiento importante hacia él no solo por las polémicas extracancha que tuvo, sino porque estos consideran que su salida de la institución tardó mucho en llegar cuando ya había conseguido el tan anhelado trofeo.