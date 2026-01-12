Las 3 superestrellas que pueden ser la NUEVA CARA de la WWE en 2026

El 2026 busca ser un año de redención para la WWE después de un 2025 que generó más críticas que comentarios positivos en el mundo de las redes sociales. Los cambios dentro de la empresa son un hecho, por lo que aquí conocerás las superestrellas que bien podrían ser la nueva cara para este año.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Son muchos los luchadores que forman parte del roster principal de la WWE, incluídas figuras mexicanas como Penta, Rey Fénix o Dragon Lee. No obstante, ninguno de estos estaría a la altura de estas tres superestrellas que podrían ser la nueva cara de la empresa a partir de este año.

¿Qué luchadores podrían ser la nueva cara de la WWE en 2026?

Bron Breakker: Después de convertirse y dejar el Título Intercontinental de la empresa en 2025, el luchador de 28 años ha formado parte de los planos estelares en los últimos meses, por lo que se espera que dé el brinco en este año y sea Campeón Mundial de la WWE.

Te puede interesar: Oba Femi, el luchador que sueña con retirar a Brock Lesnar

Te puede interesar: Conoce a Jesús Gómez, el mexicano que estará en el Draft NFL 2026

Obra Femi : Una reciente adquisición desde NXT . El nigeriano cuenta con 27 años de edad; sin embargo, esto no impide que sea colocado como uno de los rostros a seguir en este año dado que tiene la popularidad, fuerza y cuerpo necesario para brillar entre las figuras actuales de la compañía.

: Una reciente adquisición desde . El nigeriano cuenta con 27 años de edad; sin embargo, esto no impide que sea colocado como uno de los rostros a seguir en este año dado que tiene la popularidad, fuerza y cuerpo necesario para brillar entre las figuras actuales de la compañía. Gunther: El más veterano de los tres, por lo que cuenta con mucha experiencia en el plano del Wrestling. El austriaco de 38 años fue el que retiró a Goldberg y a John Cena, por lo que distintos expertos consideran que tiene todo lo necesario para ser el nuevo rostro de la WWE durante este 2026.

¿Je’Von Evans, el nuevo “baby face” de la WWE?

Otro luchador que recientemente ascendió desde NXT es Je’Von Evans, quien cuenta con apenas 21 años de edad y que cuenta con mucho apoyo del público, por lo que si la WWE le entrega buenas historias podría ser el nuevo héroe de la compañía a largo plazo tras la salida de John Cena.