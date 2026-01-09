El orgullo corre en la pista: Nissan presenta el monoplaza mexicano que buscará la victoria en el Mexico City e-PRIX

La temporada 12 de Formula E arranca en México con una carga emocional y simbólica pocas veces vista en el automovilismo internacional. Desde antes de que el semáforo se apague, Nissan Formula E Team enciende la conversación con un FOOH que presenta el nuevo livery del monoplaza y su poderosa inspiración cultural. No solo llega como campeón defensor tras su victoria en el Mexico City e-PRIX y el campeonato de pilotos en la temporada 11; llega con una declaración clara: el orgullo mexicano también puede correr a toda velocidad.

El FOOH acompaña el viaje simbólico de este monoplaza por la Ciudad de México y funciona como antesala emocional de lo que se verá en la pista. A través de esta pieza, el diseño especial que pilotarán Oliver Rowland y Norman Nato se presenta como un mensaje visual que fusiona el ADN japonés de la marca con el arte y la espiritualidad de México, específicamente mediante la técnica wixárika.

Cada elemento visual tiene un propósito, y el FOOH se encarga de revelarlo. El rosa de los cherry blossoms simboliza la esperanza y la renovación, recordando que cada carrera es una nueva oportunidad de triunfo. El ojo de Dios protege el camino del piloto, mientras que los venados, ubicados en la parte posterior del monoplaza, actúan como guías sagrados que conducen con valentía hacia la meta. El maíz y las plantas sagradas completan un lenguaje visual que habla de abundancia, claridad mental y fortaleza espiritual en competencia.

Esta narrativa no se queda en lo simbólico. El proyecto representa un trabajo conjunto entre ingeniería, innovación y arte, que el FOOH traduce en una historia accesible para la afición antes de verla materializada en la pista. Aunque el monoplaza que competirá no llevará chaquiras físicas por razones técnicas, el diseño replica fielmente esta técnica artesanal, desarrollada en colaboración con el maestro wixárika César Menchaca y su equipo, aportando autenticidad y respeto cultural.

El impacto del FOOH se refuerza cuando el monoplaza finalmente acelera en el Mexico City e-PRIX: la ovación del público, el sonido eléctrico y la emoción colectiva confirman que el mensaje fue claro. La movilidad eléctrica también puede acelerar el pulso.

En el Mexico City e-PRIX 2026, Nissan no solo competirá por puntos y trofeos. Competirá por emocionar, por representar a México con orgullo y por demostrar —desde el FOOH hasta la pista— que la innovación eléctrica puede ser tan intensa, vibrante y apasionante como cualquier otra forma de automovilismo. Aquí, el orgullo no se mira: se corre.