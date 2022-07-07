Prohiben bebidas alcohólicas en estadios de Qatar 2022

Estamos a 136 días de que arranque el Mundial de Qatar 2022. Una justa muy especial para todos, pues será atípica por las fechas en las que se jugará -entre el mes de noviembre y diciembre-; asimismo, es la última competencia en la que participarán 32 selecciones.

Sumado a todo eso, esta podría ser el adiós de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en dicho certamen, por la edad de ambos; junto a ellos en nuestro país, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado también se estarían despidiendo de representar a nuestro país en este evento.

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En Qatar 2022 no habrá bebidas alcohólicas en los estadios

De acuerdo con información de reuters, el gobierno qatarí no otorgó el permiso que buscaba la FIFA para poder vender bebidas alcohólicas dentro del estadio. Una norma que algunos estadios del mundo también se aplica.

El acuerdo al que se llegó es que en algunos partidos si habra venta de cerveza previo al encuentro y posterior a que termine: "En los estadios, los planes aún se están ultimando, pero la discusión actual es permitir a los aficionados tomar cerveza a la llegada y a la salida del estadio", aseguró una fuente a reuters.

¿Cuándo empieza y cuando termina el Mundial de Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022 tendrá su silbatazo inicial el próximo 21 de noviembre, cuando Países Bajos se mida a Senegal, en punto de las 4:00 AM (tiempo del centro de México). Por su parte, la Gran Final de torneo será el 18 de diciembre a la 1:00 PM.

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¿Cuándo debuta la Selección Mexicana en Qatar 2022?

El primer compromiso para la Selección Mexicana será ante Polonia. La escuadra que dirige Gerardo Martino saltará a la cancha por primera vez el 22 de noviembre a las 10:00 AM (tiempo del centro de México).

La segunda fecha será ante Argentina, el 26 del mismo mes a la 1:00 PM. Este duelo tiene el récord de uno de los partidos con más boletos pedidos, solo por debajo de la Gran Final. El último de grupos para México será ante Arabia Saudita el 30, también a la 1:00 PM.