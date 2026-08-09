¡NO ES BROMA! América GOLEA 10-0 a Cruz Azul en el Apertura 2026

Las Águilas del América dieron una de las mejores actuaciones en los últimos años del futbol femenil mexicano al golear 10-0 a Cruz Azul en la Jornada 2 del Apertura 2026. El equipo azulcrema aprovechó la actividad para debutar su nuevo uniforme alternativo y dar un espectáculo inolvidable en el Estadio Banorte.

Las Águilas se fueron al medio tiempo con cuatro goles de ventaja gracias a Gabriela García, Scarlett Camberos, Geyse Da Silva y Kimberly Rodríguez. Nada más comenzar la segunda parte, Rodríguez consiguió su segundo gol del juego y Montserrat Saldívar puso el sexto del encuentro.

Geyse puso el séptimo gol antes de salir del juego y ser reemplazada por Priscila Flor da Silva, quien liquidaría el juego con el octavo y décimo gol de la tarde. La novena anotación del equipo dirigido por Ángel Villacampa fue conseguida por Irene Guerrero.

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¡PRISCILA DA SILVA REGRESÓ CON GOL! 🦅💙💛 pic.twitter.com/GOQEYQdgkj — Club América Femenil (@AmericaFemenil) August 9, 2026

Con este resultado, las Águilas del América se afianzan en la cima del Grupo B de la Liga MX Femenil con seis puntos y una diferencia de goles de +13. Su próximo encuentro será la próxima semana contra Puebla en el Estadio Banorte. Por su parte, Cruz Azul ocupa la séptima posición del Grupo A con tres puntos y un -8 en la diferencia de goles. “La Máquina” deberá medirse ante el Atlante el viernes 14 de agosto.

Las goleadas más grandes en la Liga MX Femenil

El triunfo del América estuvo cerca de las más grandes goleadas en la Liga MX Femenil y en todos ellos estuvieron presentes las Águilas. En el Clausura 2018 las Azulcremas golearon 12-1 a Monarcas Morelia gracias a las actuaciones destacadas de Lucero Cuevas, Dayana Cázares y Betsy Cuevas.

La goleada más reciente con más de 10 goles ocurrió en el Apertura 2025 y el América dominó de principio a fin a Querétaro al imponerse 11-0. En esta ocasión, Kiana Palacios marcó un hat-trick y Montserrat Saldívar sumó cuatro tantos.