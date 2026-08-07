OFICIAL: Clásico Joven entre Cruz Azul y América del Apertura 2026 se jugará en plena Leagues Cup 2026

Mientras los equipos de la Liga BBVA MX disputan la Leagues Cup 2026 contra los representantes de la MLS, la Liga Femenil MX continúa su actividad de manera regular y este fin de semana se disputará el Clásico Joven Femenil entre le América y Cruz Azul.

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Clásico Joven Femenil entre América y Cruz Azul se disputará este fin de semana

América y Cruz Azul disputarán este fin de semana una nueva edición del Clásico Joven Femenil cuando se enfrenten en compromiso de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX.

Las Águilas fungirán como locales para recibir a La Máquina Femenil en la cancha del Estadio Azteca en el que luce como el partido más atractivo de la fecha.

Ambos equipos llegan con victorias en su presentación en la Liga Femenil MX; mientras que el América es líder del Grupo B tras golear 3-0 a Santos Laguna, las Cementeras hicieron lo propio con el Atlas y arrancaron su participación con el pie derecho.

El duelo entre emplumadas y cementeras arrancará en punto de las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Azteca y marcará el inicio de la jornada sabatina de la Fecha 2 del Apertura 2026.

América vs Cruz Azul

Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga Femenil MX

Hora: 16:00 tiempo del centro de México

Estadio Azteca



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