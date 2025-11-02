3 cosas que no sabías de Kenia Lechuga, remera que apunta al oro en Los Ángeles 2028

Kenia Lechuga ha dejado a México en lo más alto del deporte, específicamente de la disciplina del remo. La regiomontana se quedó con la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo 2025, celebrado en Shangai, China, del 21 al 28 de septiembre.

A sus 31 años de edad, la atleta es dueña de una carrera de mucho sacrificio y una perseverancia imparable que la ha llevado a ser una de las deportistas más exitosas del presente mexicano. Estos son los datos que quizás muchas personas no saben de la remera.

1- Los inicios de Kenia Lechuga en el remo

La remera no contaba con nadie de su familia que practicara la disciplina. Pero la zona donde vivía fue clave para que se hiciera amiga del remo y el agua. Sus inicios tuvieron lugar entre sus 8 y 10 años en La Boca: la presa de más de 455 hectáreas de superficie en el municipio de Santiago, en Monterrey.

2- Las barreras de Kenia Lechuga acerca de su estatura para competir y su poco apoyo económico

La atleta nacida en Nuevo León derribó numerosas barreras para llegar a la cima del éxito que ha cosechado actualmente. Principalmente, tuvo que dejar atrás consejos acerca de cambiar de disciplina por su estatura. Pero también tuvo que hacerle frente a la falta de fondos para actualizar su equipo de trabajo y entrenamiento. Gran parte de esta inversión provino de sus ahorros.

Los especialistas le advirtieron que jamás podría competir en el más alto nivel del remo por su baja estatura. Con el pasar de los años y las competencias, Lechuga entrenó incansablemente y desarrolló un cuerpo apto para las competencias que dejaba atrás la falta de centímetros de altura.

3- Kenia Lechuga participó en un reality show

La medallista olímpica también se convirtió en una estrella de la televisión, ya que fue parte del elenco de la temporada 2017/18 del reality Exatlón México. Kenia Lechuga integró el equipo de famosos y quedó en tercer lugar de la competición femenil.