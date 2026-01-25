NO ES EL AMÉRICA. El nuevo equipo en el que jugará Adama Traoré

El mercado de invierno en el futbol inglés registra movimientos y muchos de peso. El extremo Adama Traoré es casi un hecho que dejará el Fulham para unirse al West Ham, en una operación que marcará su regreso a las órdenes del técnico portugués Nuno Espírito Santo, con quien pudo alcanzar su máximo potencial en el Wolverhampton.

El acuerdo, que se cerrará mediante una venta definitiva, incluirá un contrato por lo que resta de la temporada y dos campañas adicionales. Para el futbolista de 28 años, esta será su quinta experiencia en la Premier League, tras pasar por Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton, en Craven Cottage y ahora los Hammers.

Te puede interesar: Cruz Azul se reforzaría con campeón de la Europa League tras no concretar el fichaje de Miguel Borja

Adama y Raúl Jiménez se separan

La llegada de Traoré responde a una petición expresa de Nuno, quien busca reforzar el ataque del equipo para escapar de los puestos de descenso. El estratega portugués ya dirigió al velocista durante tres años en el cuadro de los Lobos, etapa en la que el jugador ofreció su mejor versión con 10 goles y 18 asistencias en 131 encuentros en los que hizo una dupla de temor junto a Raúl Jiménez.

Con 259 partidos en la máxima categoría inglesa, el catalán aportará profundidad y desequilibrio a una delantera que necesita alternativas. De esta forma, deja de compartir vestuario con su compañero Raúl, con quien coincidió en Wolves y Fulham, para embarcarse en un nuevo desafío. Además, de ambos ser vinculados en las últimas semanas a una posible llegada al Club América, la que todo indica, no se dará.

Te puede interesar: El regreso de ex figura del América al futbol mexicano se diluye por propuesta de equipo chileno