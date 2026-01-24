Cruz Azul se reforzaría con campeón de la Europa League tras no concretar el fichaje de Miguel Borja

En las últimas horas, Cruz Azul ha sido un tema de conversación en las redes sociales pues en un principio, se dio a conocer que Miguel Borja ya no sería refuerzo del equipo, lo presentaron como refuerzo con el Al Wasl SC y ahora, medios brasileños han asegurado que la Máquina estaría bastante interesado en un delantero campeón de la Europa League, Libertadores y que actualmente se encuentra jugando en el Campeonato Brasileiro Série A.

Diferentes medios han dado a conocer que Cruz Azul habría preguntado por el atacante Rafael Borré, delantero colombiano de 30 años con una amplia experiencia y que actualmente es jugador del Internacional.

🚨 #Inter : Cruz azul (🇲🇽) tem interesse em Rafael Borré após perder o centro avante Miguel Borja para o Al Wasl (🇦🇪) . 🔻 Diretoria e empresário do jogador já tem o conhecimento do interesse do time mexicano. 🔻 Dentro do inter se tem o entendimento de que nenhum jogador é… pic.twitter.com/8GosZEZHmV — Inter mais que um clube 🇦🇹 (@Bruno09145216) January 24, 2026

Los propios medios brasileños detallaron que por el momento se trata de solo un acercamiento, pues el equipo mexicano solo ha preguntado por el delantero pero el jugador, el representante y el Internacional ya conocen del interés que tiene Cruz Azul de poder hacerse de sus servicios.

No habría ninguna oferta en la mesa por el atacante, pero con la necesidad Celeste de reforzarse con un delantero para el Clausura 2026, en el momento que liberen una plaza de extranjero podrían hacer una oferta formal.

El precio que pagaría Cruz Azul por Rafael Borré

Borré llegó al Internacional en el 2024, proveniente del Eintracht en una compra que rondó los seis millones de euros. Tras dos años en el futbol brasileño y con información de transfermarkt, el precio que tendría el jugador sería de cuatro millones de euros, por lo que Cruz Azul podría pagar una cantidad mayor para que el equipo brasileño acepte su salida.