El regreso de ex figura del América al futbol mexicano se diluye por propuesta de equipo chileno

Los rumores de un posible regreso del mediocampista chileno Diego Valdés, figura del América en sus más recientes títulos, se desvanece cada vez más. En las últimas horas, el conjunto chileno Colo Colo realizó una oferta formal de préstamo por un año con opción de compra, lo que podría marcar el regreso del talentoso volante a su país natal. La propuesta ya está en manos de la directiva de Vélez Sarsfield, que deberá dar una respuesta en los próximos días.

Diego Valdés, recordado por la afición americanista como uno de los mejores “10” que han pasado por la Liga BBVA MX en los últimos años, salió del América en el verano de 2025 para unirse al club argentino. Sin embargo, su rendimiento en el futbol sudamericano no ha sido el esperado: apenas disputó 10 partidos oficiales, anotó un gol y no registró asistencias, cifras que han abierto la puerta a una posible salida.

La oferta de Colo Colo llega en un momento clave, ya que algunos equipos de la Liga BBVA MX habían mostrado interés en repatriar al chileno. Entre ellos destaca el León, que incluso presentó una propuesta, aunque las negociaciones se enfriaron en las últimas semanas. Además, otros clubes mexicanos habían sondeado la posibilidad de contar con Valdés, pero la irrupción del conjunto albo parece haber cambiado el panorama.

¿Con qué ex americanista se uniría Diego Valdés en el Colo Colo?

El regreso de centrocampista chileno a México, que parecía cercano, ahora se diluye ante la posibilidad de que se concrete su fichaje por Colo Colo. El equipo chileno, dirigido por Fernando “Tano” Ortiz, exentrenador del América, busca reforzar su plantilla tras la salida de Lucas Cepeda al Elche de España. La presencia de Ortiz podría ser un factor determinante para convencer al mediocampista, dado el vínculo previo que ambos compartieron en el tricampeonato americanista.

Para la afición mexicana, la noticia representa un golpe de realidad: Valdés, quien fue pieza clave en el América, podría no volver al futbol mexicano en el corto plazo. En cambio, su futuro apunta a Chile, donde tendría la oportunidad de convertirse en referente de Colo Colo y reencontrarse con un entorno que conoce bien.

