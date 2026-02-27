¡NO es Gudiño! Pumas ya tendría reemplazo de Keylor Navas si no logra renovar su contrato

El futuro de Keylor Navas en Pumas se ha convertido en tema central del Clausura 2026 en 7 jornadas disputadas. El propio guardameta costarricense rompió el silencio y lanzó una frase que encendió las alarmas en la afición: “Me dicen que me quede, que renueve, pero no tengo nada que firmar. El club no me ha hecho ninguna oferta”. Su contrato termina al finalizar el torneo y, hasta ahora, no existe una propuesta formal para extender su vínculo.

El arquero tico ha manifestado públicamente que está feliz en la Ciudad de México y que, de haber recibido una oferta desde diciembre, ya habría estampado su firma. Sin embargo, la directiva universitaria mantiene cautela, principalmente por el tema salarial y la planeación a largo plazo, considerando que el portero tiene 39 años.

Todo esto ocurre en medio de un gran momento deportivo, Pumas se mantiene en los primeros lugares de la tabla general de la Liga BBVA MX e invicto bajo la dirección técnica de Efraín Juárez, con Navas como pieza clave bajo los tres palos.

Pumas encontraría la solución de la portería en Cantera

De acuerdo con distintos reportes, en caso de no concretarse la renovación por un año, el plan inmediato de Pumas sería darle la titularidad a Pablo Lara. El guardameta ya debutó en Primera División; sin embargo, su inicio no fue el esperado, ya que cometió errores puntuales que influyeron directamente en los resultados de los partidos en los que tuvo participación.

Mientras que otro nombre que aparece en el radar es el de Andrés Gudiño, actual portero de Cruz Azul, quien ha destacado cubriendo la lesión de Kevin Mier y podría buscar continuidad ante su regreso. Si Navas renueva, sería por un año más y el relevo generacional se postergaría hasta el Apertura 2027.

