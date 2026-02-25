Este sería el PLAN B de Pumas si no logran renovar a Keylor Navas

En Pumas, uno de las asignaturas pendientes es lograr renovar a Keylor Navas con quien estarían en francas negociaciones para tenerlo por un periodo más largo en el cuadro universitario, pero ante la inseguridad de su futuro, se especula de un Plan B.

Keylor Navas, arquero veterano con el mejor palmarés que ha visitado la Liga MX con campeonatos con el Real Madrid y el PSG podría cuestionarse su continuidad en Pumas y habría una negociación entre ambas partes para poder extender el vínculo.

En tanto eso ocurre, la meta de Pumas podría tener a otro personaje y se trata de Andrés Gudiño, del Cruz Azul que luego de la lesión grave de Kevin Mier, ha sacado la cara en el cuadro cementero y ahora luce de acuero a rumores, como un hombre a quien los de Efraín Juárez le siguen la pista.

Se estima que cuando Mier esté listo y recuperado podría volver a la titularidad, y Gudiño, deseoso de protagonismo podría también pensar en otro destino y es ahí donde todo encaja para que eventualmente lo sumen los del Pedregal a su plantel.

Reportan que el costarricense no seguiría en el cuadro universitario.|Keylor Navas

Los motivos que llaman la atención a Pumas para ir por Andrés Gudiño

Las características físicas del yucateco llaman la atención, con su 1.85 m de estatura, el desempeño que ha puesto en el arco de los de La Noria y sumado a ello la madurez con 29 años y un recorrido que va de Venados, Cruz Azul, Tepatitlán. En este 2026 alcanza su valor más alto que es de 1 millón de euros, cifra que pueden alcanzar Pumas.

Tendrá que pasar el tiempo para conocer el desenlace de la historia de Navas y Pumas, para conocer si los capitalinos se lanzan por Gudiño.

