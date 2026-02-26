Keylor Navas confiesa la VERDAD sobre la renovación de contrato con Pumas: “Si por mí fuera...”

El futuro de Keylor Navas sigue en el aire. A pesar de que el exjugador del Real Madrid se mantiene como el portero con más atajadas durante el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con Pumas, el guardameta aún no tiene una oferta de renovación por parte del Club Universidad Nacional, escuadra con la que termina contrato al termino de la presente campaña.

Con un registro de 33 atajadas luego de la Jornada 7, Keylor Navas se ha posicionado como la figura del cuadro del Pedregal. Y es que sus actuaciones han sido un factor importante para que Pumas siga invicto en el Clausura 2026 con marca de cuatro victorias y tres empates, resultados que colocan al conjunto auriazul en el tercer puesto de la tabla general con 15 puntos.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre renovar con Pumas?

Pese a que aún no existen conversaciones para definir su futuro, el portero de 39 años de edad tiene claro lo que quiere, asegurando que no tendría problema en firmar una extensión de contrato con el equipo de la UNAM.

“Estoy muy contento. Llegamos a un club donde los compañeros y el cuerpo técnico me recibieron super bien, igual la afición, es increíble cómo me muestra el cariño en el estadio y es muy bonito. A fin de temporada termina mi contrato. Si por mí hubiera sido, si se hubieran acercado desde diciembre hubiera firmado una renovación sin ningún problema.

"La realidad es que no tengo nada que firmar, el club no me ha hecho ninguna oferta ni se han acercado a hablar conmigo. Vivo el día a día, disfrutando, dando todo por los Pumas porque soy uno más. Siempre salgo a la cancha y al entrenamiento a darlo todo. El que no tenga una oferta de renovación no quiere decir que no vaya a darlo todo por la camiseta...”, dijo el guardameta de Costa Rica en una entrevista publicada en YouTube.

Para la Jornada 8 del Clausura 2026, Pumas visita a los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Caliente, partido a disputarse el viernes 27 de febrero en punto de las 21:00 horas.

