¡También apoyan a Venezuela! El Estadio Ciudad de México se une en una fiesta continental
En medio de la fiesta por el México vs Ecuador, miles de aficionados hicieron sentir su apoyo a Venezuela, demostrando que la pasión latinoamericana también se vive en las tribunas del Mundial 2026.
¡Una muestra de unión que emociona! 🇻🇪❤️🏟️ En la previa del duelo entre México y Ecuador, el Estadio Ciudad de México fue escenario de un momento especial cuando la afición hizo sentir su respaldo a Venezuela, que continúa soñando en la Copa Mundial de la FIFA 2026.