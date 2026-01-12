ÚLTIMA HORA: ESTRELLA del América estará fuera por lo menos un mes en el Clausura 2026

Mal y de malas la pasó el Club América Femenil en su duelo de la jornada 2 ante las Xolos de Tijuana en el presente Torneo Clausura 2026. El equipo azulcrema no solo empató con el equipo fronterizo, sino que también perdió a una de sus figuras por lo menos tres jornadas más del presente certamen; la recién llegada Isa Haas.

La defensora que llegó del futbol brasileño, específicamente del Cruzeiro, sufrió un codazo en el rostro y rápidamente fue llevada al vestidor azulcrema en el carrito de las asistencias para evaluarla. Lamentablemente para su causa, Haas tiene fractura en la nariz y será tarea de Ángel Villacampa y compañía para suplir a una de sus titulares. Por otro lado, se habló de que América alzaría la voz ya que la implicada de Tijuana; Kader Hancar no fue ni amonestada por la silbante.

INEXPLICABLE‼️

De verdad es increíble que darle un codazo a una jugadora dentro del área no sea de roja y penal.🤦🏻‍♂️

Le revienta la nariz a Isa Haas.🙃 pic.twitter.com/aswTcuhadj — Somos Águilas (@SomosAguilasOf) January 11, 2026

Scarlett Camberos se fue contra el arbitraje

La volante del América también será baja para el partido contra las Centellas del Necaxa ya que fue expulsada en este accidentado partido contra las fronterizas. De momento, las Águilas suman cuatro puntos tras dos partidos disputados y se mantienen en la cuarta posición por detrás de la Máquina Celeste de Cruz Azul, los Pumas de la UNAM y las Chivas del Guadalajara.