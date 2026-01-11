Barcelona vs Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Final de la Supercopa de España 2026; marcador online

El FC Barcelona y el Real Madrid disputan este domingo la Final de la Supercopa de España 2026, encuentro que define al primer campeón del año en el futbol español. El partido se juega en sede neutral, en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, y está programado para las 13:00 horas, tiempo del Centro de México.

Ambos equipos accedieron a la final tras superar sus respectivos compromisos de semifinales durante la semana, el Barcelona llega como el campeón defensor, luego de una victoria contundente por 5-0 ante el Athletic Club, resultado que le permitió instalarse nuevamente en el partido por el título. En ese encuentro, Raphinha fue uno de los elementos más destacados al marcar dos goles, además de las anotaciones de Ferran Torres, Fermín López y Roony Bardghji.

Te puede interesar: Estrella de la Premier League confesó que era adicto a las pastillas para dormir; así terminó su caso

El conjunto blaugrana busca revalidar el título obtenido en la edición anterior, cuando se impuso al Real Madrid en la final de la Supercopa 2025, también celebrada en territorio saudí.

Por su parte, el Real Madrid avanzó a la final tras vencer 2-1 al Atlético de Madrid, el encuentro se resolvió en un duelo cerrado, en el que el conjunto merengue logró imponerse para asegurar su presencia en una nueva final del torneo.

La final de la Supercopa de España 2026 presenta un nuevo capítulo del Clásico, con ambos clubes enfrentándose nuevamente por un título oficial en un escenario internacional, en un duelo que marca el arranque del calendario de finales del futbol europeo en el año.

Te puede interesar: ¡Histórico! De la ruina a eliminar al Crystal Palace, vigente campeón de la FA Cup