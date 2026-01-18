¡NO SE QUEDÓ CALLADO! Milito opina sobre la convocatoria de los jugadores de Chivas con la Selección Mexicana

Tras la victoria de Chivas sobre Querétaro, el director técnico del Rebaño Gabriel Milito se manifestó públicamente a favor de las convocatorias de sus futbolistas a la Selección Mexicana, subrayando que considera el llamado como un reconocimiento al rendimiento colectivo e individual dentro del equipo. El triunfo y el receso por el parón de la Liga BBVA MX llega en un momento en el que ocho rojiblancos fueron incluidos en la lista nacional para los compromisos ante Panamá y Bolivia, decisión que Milito celebró públicamente.

Milito defendió de manera enfática la decisión de la Federación Mexicana de Futbol y expresó su alegría por la ilusión que genera en los jugadores: "Por supuesto que descarto cualquier inconveniente o infortunio que tiene el futbol, pero bueno, disfruto porque ellos están contentos, son felices de jugar en la Selección, por lo tanto me parece bien, yo soy un entrenador que está totalmente a favor de las convocatorias, cuanto más seamos, mejor y eso es seductor siempre para el futbolista. Y de alguna manera también hay un reconocimiento a su gran rendimiento".

¿Cuál fue la reacción de Gabriel Milito al tener a ocho jugadores convocados a la Selección Mexicana?

Además, añadió un mensaje directo a los convocados: "Yo celebro que los hayan convocado, de alguna manera los chicos se lo merecen por el gran rendimiento que están teniendo. Considero que tienen las condiciones y las capacidades para poder representar a México y solamente les dije que vayan, disfruten y que aprovechen esta gran experiencia de poder jugar para la selección, que es lo máximo que todo futbolista anhela, sobre todo estando tan próximo a la Copa del Mundo y eso por supuesto genera mucha ilusión".

¿Cómo considera Gabriel Milito que los jugadores de Chivas vayan con la Selección Mexicana?

En su valoración, Milito planteó la convocatoria como una oportunidad para los jugadores y para el club: por un lado, permite que los futbolistas ganen experiencia y visibilidad internacional; por otro, confirma el proceso de trabajo del cuerpo técnico y la competitividad del plantel rojiblanco. La postura del entrenador evita confrontaciones con el calendario y prioriza el bienestar profesional de los jugadores, al tiempo que reconoce el impacto positivo que puede tener en la moral del vestuario y en la proyección de cara al ciclo mundialista.

La voz de Milito tras el choque contra Querétaro es de apoyo explícito a la Selección y de orgullo por sus jugadores convocados, abriendo el paréntesis de seleccionados con un mensaje claro: aprovechar la experiencia y regresar fortalecidos al proyecto de Chivas.

