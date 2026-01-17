ÚLTIMA HORA: Defensa central mexicano, proveniente de la Liga de Ascenso, llegaría para reforzar a un grande de la Liga BBVA MX

Tigres ya tendría definido a su primer refuerzo de cara al Clausura 2026, se trata de Francisco Reyes, defensa central mexicano que milita en el Atlante de la Liga de Expansión MX y que llegará a la Sultana del Norte para fortalecer la zaga del conjunto felino.

De acuerdo con distintos reportes, el acuerdo contempla un préstamo por seis meses, con proyección de permanencia dependiendo del rendimiento del jugador durante el torneo.

Reyes, de 27 años, y de un altura de más de 1.80 m, se ha consolidado como uno de los futbolistas más constantes del Atlante, destacando por su fortaleza física, dominio del juego aéreo y capacidad para desempeñarse como defensa central. Su regularidad y liderazgo dentro del cuadro azulgrana lo colocaron en el radar de clubes de primera división que buscan opciones nacionales con experiencia.

El zaguero llegó a los Potros de Hierro en 2020 y, desde entonces, se mantuvo como pieza habitual en la línea defensiva del equipo capitalino. Actualmente, su valor de mercado ronda los 450 mil euros, de acuerdo con Tranfermarkt.

Con esta incorporación, Tigres apunta a reforzar una zona clave del campo de cara al Clausura 2026, torneo en el que el conjunto universitario buscará consolidar el proyecto de Guido Pizarro tras quedarse con el subcampeonato en el Apertura 2025.

