No tenemos tiempo para festejar victorias ni lamentar derrotas: Siboldi

El uruguayo Robert Dante Siboldi, técnico del conjunto de los Tigres, aseguró este día que su equipo pasó la hoja luego de la goleada recibida el sábado en la Liga MX y está listo para buscar derrotar al Columbus Crew en la Copa de Campeones de la Concacaf.

“No tenemos tiempo para festejar victorias ni lamentar derrotas; pasamos la hoja y desde ayer nos enfocamos en el partido de mañana, en el rival que nos toca y saber que tenemos que hace un gran partido porque Columbus vendrá a ganar para poder seguir”, comentó Siboldi en conferencia de prensa previo al duelo ante el conjunto de la MLS.

Tigres fue goleado por Pachuca por marcador de 0-3 en la jornada 14 del Torneo Clausura 2024, sin embargo, Siboldi dejó claro que el revés no afectó el ánimo y el equipo trabaja para eliminar al Crew, campeón de la MLS, y clasificarse a la semifinal de la Copa de Campeones de Concacaf.

Siboldi reconoce la evolución del futbol de la MLS

El técnico sudamericano reconoció la calidad del rival de turno y recordó el crecimiento del futbol en Estados Unidos.

“La evolución está siendo marcada; a nivel de clubes puede ser que todavía estemos un escalón encima del torneo de la MLS, pero cada día se está haciendo más complicado ganar. Los equipos cada vez se refuerzan con mejores jugadores, con más jóvenes”, dijo.

Robert Dante Siboldi explicó que, a diferencia de otros tiempos, en el futbol estadounidense los equipos ya no se refuerzan con veteranos a punto de retirarse, sino con figuras en su mejor momento.

“Juegan con jóvenes de calidad que tienen vida útil en el club, que puedan estar tiempo para tener más estabilidad. Como resultado es cada vez más difícil ganarlas”, señaló el entrenador.

Los equipos mexicanos que pueden clasificar a las semifinales

El futbol mexicano aspira a clasificar a las semifinales a sus cuatro equipos vivos en la Copa: América, Pachuca, Tigres y Monterrey, que tuvieron buenos resultados en los encuentros de ida.

América y Pachuca golearon al New England Revolution y el Herediano costarricense, en ese orden; Tigres empató en casa del Columbus y Monterrey derrotó 1-2 como visitante al Inter Miami del astro argentino Lionel Messi.

América vs New England y Tigres vs Columbus jugarán los partidos de vuelta este martes 9 de abril, en tanto Pachuca vs Herediano y Monterrey vs Miami lo harán el miércoles 10.