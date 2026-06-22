Noruega 3-1 combinado senegalés: Ver por INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY lunes 22 de junio, partido de la justa de verano 2026, marcador minuto a minuto - Presentado por Jaecoo 5

La jornada 2 de la justa veraniega nos engalana con un duelo entre el combinado noruego y el cuadro de Senegal desde Nueva Jersey. Los nórdicos llegan como ligeramente favoritos para llevarse las tres unidades y prácticamente asegurar su pase a la siguiente ronda. Por otro lado, el cuadro africano llega con urgencia de sacar puntos ante los europeos tras caer en la primera jornada con el seleccionado galo tras una gran actuación del 10 francés.

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