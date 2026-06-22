El México vs Chequia es importantísimo porque definiría el rival en 16vos: estas son las posibilidades

El panorama de la Selección de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ingresó en una etapa de definición tras asegurar su boleto a los 16vos de final, ronda ya de eliminación directa. El equipo conducido por Javier Aguirre logró un rendimiento perfecto en el inicio del certamen veraniego al cosechar dos victorias consecutivas frente a las escuadras de Sudáfrica y Corea del Sur. En ese contexto, ahora buscará cerrar la fase de frente a Chequia este miércoles con una victoria que lo posicione aún mejor de cara a la próxima fase de la justa mundialista.

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México Mundial 2026 |Mexsport

El enfrentamiento contra el representativo de Chequia en el Estadio Ciudad de México tendrá una gran importancia ya que deparará el destino deportivo de la escuadra nacional. Con el liderazgo ya asegurado, el equipo de Javier Aguirre podría influir en cuáles son los mejores terceros si obtiene una victoria.

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Una victoria de México ante Chequia puede cambiar la tabla de terceros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Por las normas de la cita mundialista, la Selección Mexicana ya aseguró el primer puesto del Grupo A tras el triunfo ante Corea del Sur. Aunque muchos pueden considerar que el duelo contra Chequia es solo un compromiso a cumplir, lo cierto es que podría influir en su rival. Aunque México se enfrentará al tercero de otra zona, el hecho de vencer al rival europeo podría modificar la tabla de terceros y, por lo tanto, su rival en 16avos de final.

Como líder del Grupo A, México enfrentará a uno de los terceros lugares de los Grupos C, E, F, H o I. Los potenciales rivales bajo esta vía incluyen actualmente a seleccionados como Escocia, Ecuador, Suecia, Cabo Verde y Senegal, mientras continúa la definición de las zonas mencionadas.