Noruega vs Francia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 26 de junio, juego del Grupo I del Mundial 2026™; marcador online

El Boston Stadium alberga uno de los enfrentamientos más atractivos y esperados de la fase de grupos del Mundial 2026™. Noruega y Francia, ambas escuadras con un paso perfecto de 6 unidades, se miden frente a frente en la tercera jornada con un solo objetivo en mente: adueñarse en solitario del liderato del Grupo I.

El conjunto galo, liderado por la explosividad y jerarquía de Kylian Mbappé, llega a esta cita exhibiendo el futbol dinámico que lo caracteriza como uno de los serios aspirantes al título. Frente a ellos estará la sorprendente y letal selección escandinava, comandada por un intratable Erling Haaland, quien ha demostrado que esta generación noruega está lista para competir de tú a tú contra las potencias del planeta.

Más allá del orgullo y el liderato, terminar en el primer puesto de la zona representa una ventaja estratégica crucial para los emparejamientos de los dieciseisavos de final, permitiendo en el papel un camino menos turbulento hacia las rondas definitivas.

El silbatazo inicial sonará en punto de las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México). Con las dos ofensivas más temibles del torneo listas para el despliegue, la mesa está servida para un auténtico espectáculo táctico y de goles en suelo estadounidense.

Pronóstico del Noruega vs Francia hoy viernes 26 de junio 2026

El conjunto de Les Bleus llega exhibiendo un futbol sumamente equilibrado y con un fondo de armario envidiable. Registran 6 goles a favor y solo 1 en contra, consolidándose como una de las defensas más sólidas del torneo.

Noruega han convertido sus partidos en auténticos festivales ofensivos anotando 7 goles en 180 minutos, pero arrastran una marcada fragilidad en la zona baja tras encajar 3 tantos.

Marcador exacto probable: Francia 2 - 1 Noruega. Un marcador cerrado pero inclinado a la jerarquía colectiva de los galos en un juego dinámico.

Horario y dónde seguir en vivo el Noruega vs Francia

Horario: 13:00 horas (Tiempo del centro de México)

Seguir en vivo el partido a través de aztecadeportes.com

