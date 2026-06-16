Irak vs Noruega: Ver GRATIS y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del martes 16 de junio en el debut de Erling Haaland, por el Grupo I del Mundial 2026; marcador en línea, por internet y online

El esperado choque entre las selecciones de Noruega e Irak marcará la actividad del Grupo I en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El encuentro está programado para este martes, 16 de junio, en el Estadio Boston (Gillette Stadium) de Foxborough, Massachusetts.

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Ambas escuadras saltarán al terreno de juego sabiendo que sumar puntos desde el arranque es vital, especialmente al compartir sector con potencias de la talla de Francia y el combinado de Senegal. La expectativa es altísima para presenciar el debut de dos equipos que buscarán dar la campanada en territorio norteamericano.

El gran atractivo de este partido gira en torno al histórico regreso de Noruega a la máxima justa del futbol, poniendo fin a una prolongada ausencia de 28 años desde su última participación en Francia 1998.

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La escuadra escandinava llega en un estado de forma inmejorable tras dominar a placer la eliminatoria de la UEFA, donde consiguieron un paso perfecto con ocho victorias en ocho encuentros. Bajo la dirección técnica de Stale Solbakken, el equipo noruego no solo mostró un fútbol equilibrado, sino que se convirtió en una auténtica aplanadora ofensiva al registrar 37 goles a favor y tan solo cinco en contra durante su fase clasificatoria.

Este resurgimiento noruego está impulsado por una "generación dorada" que amenaza con hacer un ruido importante en el torneo. La principal figura a seguir es indiscutiblemente Erling Haaland; el poderoso delantero fue el arquitecto de la clasificación al despacharse con 16 anotaciones en la ronda previa (el doble que cualquier otro jugador en Europa).

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Por su parte, la selección de Irak saltará a la cancha con una motivación enorme al concretar apenas la segunda aparición mundialista de su historia, cortando una sequía de 40 años sin asistir al torneo.

Los "Leones de Mesopotamia" aseguraron su boleto a la justa tras superar a Bolivia por 2-1 en el repechaje intercontinental a finales de marzo. En el plano táctico, se espera que el conjunto asiático plantee un esquema ordenado e implacable en zona defensiva para intentar neutralizar el poderío físico europeo, apostando por transiciones rápidas para buscar la sorpresa de la jornada. Con dos propuestas tan contrastantes, los aficionados tienen garantizada una batalla estratégica con muchas emociones.

Alineaciones Irak vs Noruega

Irak: Hassan, Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Ismael, Al-Ammari, Farji, Al-Hamadi y Jasim.

Noruega: Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Ødegaard, Antonio Nusa, Erling Haaland y Alexander Sørloth.

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Prónostico Irak vs Noruega

El pronóstico para el partido de hoy (16:00 horas, tiempo del centro de México) en el Gillette Stadium apunta a una victoria cómoda para Noruega, con un marcador estimado de 2-0.