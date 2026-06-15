Los partidos GRATIS que transmitirá TV Azteca de la semana del 15 al 21 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su segunda semana y TV Azteca tendrá una cartelera de auténtico lujo para los aficionados, con partidos que incluyen a varias de las selecciones favoritas al título y, por supuesto, el esperado segundo compromiso de México. Todo de la mano de los mejores narradores del futbol.

¡PARTIDAZO DE LOCURA! Países Bajos y Japón firman un vibrante empate en el Mundial 2026

Del 15 al 21 de junio, la emoción del Mundial 2026 seguirá completamente GRATIS por las pantallas de TV Azteca y plataformas digitales de Azteca Deportes, con encuentros que podrían empezar a definir el destino de varios grupos.

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Los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que transmitirá TV Azteca esta semana

Martes 16 de junio

Argentina vs Argelia — 19:00 hrs

La campeona del mundo vuelve a escena con la obligación de imponer condiciones. Argentina parte como favorita, pero Argelia suele ser una selección incómoda, intensa y físicamente exigente.

Miércoles 17 de junio

Inglaterra vs Croacia — 14:00 hrs

Un auténtico partidazo. Inglaterra llega como candidata al título, pero Croacia sabe perfectamente cómo competir en Mundiales y siempre crece en escenarios grandes.

Jueves 18 de junio

México vs Corea del Sur — 19:00 hrs

Probablemente el partido más esperado de la semana para la afición mexicana. Tras vencer a Sudáfrica en el debut, el Tri de Javier Aguirre busca dar un paso enorme rumbo a la clasificación.

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Viernes 19 de junio

Brasil vs Haití — 19:00 hrs

La Canarinha de Carlo Ancelotti sigue su camino hacia la sexta estrella. Brasil llega obligado a dominar, aunque Haití intentará dar la gran sorpresa.

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs Suecia — 11:00 hrs

La Naranja Mecánica quiere consolidarse como favorita del Grupo F. Un triunfo podría dejarla prácticamente con un pie en la siguiente ronda. Pero se enfrenta a una Suecia que sorprendió en su debut con goleada.

Domingo 21 de junio

España vs Arabia Saudita — 10:00 hrs

La Roja cierra la semana en un duelo donde buscará confirmar por qué muchos la consideran candidata seria al campeonato.

Se viene una semana espectacular de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en TV Azteca no faltarán los partidazos con las voces de Christian Martinoli, Luis García, Carlos Guerrero, Zague, Jorge Campos, y muchos más.