Noruega vs Senegal: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión de TV Azteca Deportes HOY lunes 22 de junio por el Grupo I del Mundial 2026; marcador online por internet de partido con Erling Haaland y Sadio Mané

La Selección Noruega de Erling Haaland disputa su segundo partido del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este lunes 22 de junio cuando se enfrente a Senegal de Sadio Mané en un duelo que podría marcar el rumbo de ambas escuadras en la justa mundialista.

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Una victoria de los noruegos los pondría en la segunda ronda del Mundial, luego de golear en su presentación ante Irak, mientras que Senegal también está obligado a la victoria por perder en su debut contra Francia.

Horario para ver Noruega vs Senegal desde México

Noruega vs Senegal comenzará en punto de las 18:00 pm, tiempo del Centro de México y se jugará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Este será el tercer encuentro disputado en dicho estadio, pues ahí ya se jugó el Brasil vs Marruecos, que terminó en empate a un gol y el Francia vs Senegal, donde los franceses consiguieron la victoria con un marcador de 3 a 1.

Historial de Noruega vs Senegal

Noruega y Senegal se han enfrentado sólo en una ocasión en toda su historia y fue el 1 de marzo de 2006. Se disputó en la ciudad de Dakar y terminó con un marcador de 2 goles a 1, siendo Noruega la nación que se llevó la victoria.

Noruega vs Senegal: ¿dónde ver la transmisión en vivo?

El partido de Noruega y Senegal lo puedes ver totalmente gratis y en vivo en Azteca 7, mientras que la transmisión se encuentra en aztecadeportes.com.