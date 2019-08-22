¡Raúl Jiménez no cree en nadie! Anota en la Europa League

El delantero mexicano Raúl Jiménez se hizo presente en el marcador durante la victoria de los Wolves por 3-2 sobre Torino, en partido de ida de los playoffs de la Europa League.

El cuadro inglés aprovechó sus mejores momentos en el partido y tomó ventaja en condición de visitante para acercarse más a la ronda de grupos de la Liga Europea.

Antes del descanso, el brasileño Gleison Bremer hizo un autogol para adelantar a los Wolves 1-0 al minuto 43. Después en el complemento el portugués Diogo Jota (59) se encargó de hacer el 2-0.

La escuadra italiana recortó distancias 2-1 a través del remate de cabeza de Lorenzo De Silvestri, al minuto 61, para darle vida al local y despabilar a los aficionados que se dieron cita en el Stadio Olímpico Grande Torino.

Sin embargo, el gol en contra no afectó a la visita y los 72 minutos apareció el talento de Raúl Alonso Jiménez, quien tomó un balón en mediocampo y con velocidad se quitó a rivales para definir con zurdazo dentro del área en lo que fue el 3-1.

El hidalguense cumplió con buena actuación, salió de cambio a los 76 minutos en lugar del italiano Patrick Cutrone y llegó a cinco goles en las rondas previas de la Liga Europea, sus anteriores víctimas fueron Crusaders y Pyunik.

Wolves parecía tomar ventaja de dos tantos, pero en el tramo final Rubén Vinagre cometió penal sobre el goleador del Torino, Andrea Belotti, quien se encargó de ejecutar el castigo desde los 11 pasos para poner las cifras definitivas 3-2, al 89.

Wolverhampton recibirá la próxima semana el partido de vuelta en Molineux Stadium con la ventaja que cualquier empate o una derrota por 1-0 o 2-1 le permitirá avanzar a la fase de grupos de la Europa League.

