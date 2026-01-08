Novak Djokovic cerró un capítulo en su carrera de tenista; esta fue la decisión

Se ha confirmado una de las decisiones más relevantes para el tramo final de la carrera de Novak Djokovic. El tenista comunicó su salida del sindicato de tenistas profesionales. Entre sus argumentos principales aclaró que no compartía la visión con quienes hoy regulan este organismo. Destaca que el serbio fue cofundador y por eso resulta bastante relevante su salida que compartió, fue meditada con detenimiento.

¿Por qué Novak Djokovic dejó el sindicato de tenistas?

En los meses recientes hizo ruido entre los seguidores del Tenis, que la organización sindical de jugadores profesionales emitió quejas severas en contra de las organizaciones-organizadores de los torneos de los circuitos profesionales. Indicaban que básicamente eran abusivos con los deportistas y que algunas dinámicas debían cambiar.

Sin embargo, dichos comunicados tenían una característica bastante relevante, Nole no había firmado dicha queja. En ese sentido, se entendió que no había una conexión entre lo expuesto por el sindicato y el tenista, quien evidentemente tiene un gran peso como imagen del Tenis mundial. Ante eso, fue contundente con su mensaje de desvinculación, entendiendo que busca enfocarse en otras cosas a estas altura de la vida.

“Seguiré contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado”. Aclarando también que se enfocará en la parte final de su carrera y en disfrutar de su familia.

¿Novak Djokovic ya piensa en el retiro?

Con 38 años, muchos ya indican que llegó el momento de colgar la raqueta. Sin embargo el serbio no se apresura y manifiesta disfrutar del cambio generacional… viviéndolo desde adentro. "Siento que también hay un cambio en el tenis del que quiero formar parte. Así que, sí, sigo bien. Tengo ganas de más. Los jóvenes están ahí. Claro que son geniales. Me encanta ver cómo van y vienen las generaciones. Sigo ahí, así que me encanta observar".