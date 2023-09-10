Tres sets. Así se han definido todas las finales de Grand Slam que Novak Djokovic y Daniil Medvedev han disputado. El 'Djoker' le ha devuelto el favor al ruso con una contundente victoria en Nueva York por parciales de 6-3, 7-6 (5) y , vengando así lo acontecido en la cancha del Arthur Ashe hace dos años.

Si es verdad que Djokovic tiene 36 años, no lo demuestra. Toda la noche aguantó el peloteo de la pelota humana que es el moscovita y cuando quiso cerrar los puntos confío en su saque y red. Medvedev jamás demostró confianza para atacar la red y tomó malas decisiones de mitad de cancha para adelante, tuvo un punto para set en el segundo parcial que no supo aprovechar.

Al final de cuentas el desenlace de la historia es el mismo que las 23 ocasiones anteriores, Nole en la cima del mundo. El lunes amanecerá como campeón y nuevo número uno del planeta. En la gran manzana su historia es algo complicada; ha caído, se ha ido descalificado por golpear con una bola a una juez de línea, incluso se ha ausentado por una postura muy personal sobre las vacunas, pero sobre todo, ha triunfado.

Son cuatro los trofeos del Abierto de los Estados Unidos que ahora adornan las vitrinas de Djokovic, donde ya no cabe nada pero siempre hay espacio para más.

Previa de la Final del US Open, Djokovic ante Medvedev

Final masculina del US Open 2023, revancha o confirmación. Novak Djokovic va por su Gran Slam número 24 y Daniil Medvedev por el segundo, ambos llegan a esta instancia luego de sobreponerse a jóvenes estrellas de 20 años en las semifinales del último grande del año, 'Nole' mantuvo a raya a Ben Shelton y el ruso sorprendió a Carlos Alcaraz. La cita es a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

"Hace dos años logré jugar aquí uno de los partidos de mi vida, si no el mejor. Quiero intentarlo de nuevo, Djokovic va por la otra parte del cuadro, así que veremos si me lo enfrento", dijo a modo de premonición el tenista ruso en la conferencia previa a su primer encuentro del torneo. Dos semanas después, tendrá la oportunidad de volver a vencer al serbio para confirmar lo hecho en 2021, cuando requirió de solo tres sets para evitar el Grand Slam calendario de Novak.

Novak checks on Daniil after a hard fall 🤗



Things you love to see. pic.twitter.com/NR1HaasJp2 — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

What a set!



One hour and 45 minutes later, Djokovic has a 2-set lead. pic.twitter.com/tTiPFhRihW — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Opening set to Djokovic!



He takes it 6-3 over Medvedev. pic.twitter.com/dXX1XeRQTx — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Saving this video in case he really shows back up in 10 years. pic.twitter.com/ymcNDiRnBr — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

Novak Djokovic prevails in yet another long rally in the first set.



He's up 5-2. pic.twitter.com/hyYQM5yRvx — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

This is for all the marbles. pic.twitter.com/VaAT3oZvuW — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

It's going to be a close one 👀



who ya got?@IBM | #USOpen pic.twitter.com/WbvCngT3BA — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

On this day in 1988, Steffi Graf completed The Grand Slam.



An amazing and unique accomplishment! pic.twitter.com/xnuiHIY0FW — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

México 2-2 Australia | Resumen | Amistoso Fecha FIFA

Te puede interesar: De prospecto de la NFL a estrella del US Open 2023

Por su parte, el 'Djoker' requiere de la victoria para ponerse a la par de Margaret Court como los únicos personajes con 24 títulos grandes en la historia. La raqueta número dos del mundo recuperará la cima del ranking el lunes, ya que Alcaraz defendía todos los puntos como campeón el año pasado. Djokovic desea festejar la vuelta al primer puesto con trofeo en mano.

La última ocasión en que el tenista de 36 años salió airoso de una final en el Ashe vino en 2018 contra el argentino Juan Martín del Potro, es por mucho su sequía más larga en cualquiera de los Grand Slams. De los 23 títulos grandes en posesión del nacido en Belgrado, solo tres se dieron en Nueva York, ciudad donde ha perdido seis partidos por el campeonato.

El histórico entre Novak Djokovic y Daniil Medvedev

Novak Djokovic y Daniil Medvedev se han enfrentado en 14 ocasiones, con récord favorable de 9-5 para el serbio. Doce de los partidos se disputaron sobre cancha dura, ocho fueron para el multicampeón de slams y cuatro para su verdugo en el US Open de 2021. En finales de Grand Slam van parejos, Nole triunfó en Australia y el moscovita le devolvió el favor en Nueva York.