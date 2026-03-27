Nueva Caledonia vs Jamaica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Repechaje Intercontinental para la Copa Mundial de la FIFA 2026; marcador online

La cancha del Estadio Guadalajara será el escenario en el que esta noche se enfrentarán las Selecciones de Nueva Caledonia en contra de Jamaica por el medio boleto del Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El ganador avanzará a la Final en donde se enfrentará al República Democrática del Congo.

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