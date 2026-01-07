La nueva ESTRELLA de Rayados que es representada por ex jugador de Tigres

Luca Orellano es la nueva gran apuesta de Rayados de Monterrey para el naciente Torneo Clausura 2026. El extremo derecho argentino llega procedente del Cincinatti FC de la Major League Soccer y tratará de ser la pieza que necesita la Pandilla para dar ese paso que los lleve el título liguero. El sudamericano ya está en suelo mexicano para resolver todo el papeleo y justamente llegó con su agente, Gastón Nicolás la 'Gata' Fernández.

El ex jugador de los Tigres de la UANL y también del club albiazul ahora está en su faceta como agente de futbolistas. La famosa 'Gata' es de los pocos que vistió la playera de los dos conjuntos de Nuevo León y en ambos dejó destellos. Ahora, el canterano de River Plate ve desde lejos el terreno de futbol, pero no se aleja del todo, especialmemte del futbol mexicano.

¿Quién es Luca Orellano?

La nueva incorporación de la Pandilla inició su carrera profesional en las filas de Vélez Sarfield y en 2023 se unió a las filas del Vasco de Gama en Brasil. A finales de 2024, el Cincinatti FC lo buscó en calidad de préstamo y fue hasta enero de 2025 cuando se hizo de su carta por dos y medio millón de euros.

En cuestión de sus registros en el terreno de juego, Orellano anotó 12 goles y dio 13 asistencias en más de 100 juegos con Vélez Sarfield, 15 tantos y 11 pases de gol con el club de la MLS y tan solo dos goles y tres asistencias en 25 partidos con el Vasco de Gama.