Nueva Zelanda 0-3 Bélgica: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 26 de junio, juego del Grupo G del Mundial 2026, marcador online

No hay más en el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, hay dos cupos para cuatro equipos que buscan los 16avos de final en esta justa veraniega. Bélgica enfrentará a Nueva Zelanda desde Vancouver, Canadá con la posibilidad de quitarse las malas sensaciones de los primeros dos partidos de fase de grupos y dar un golpe contundente en la mesa de cara a la ronda de eliminación directa. Por otro lado, los 'All Whites' van por una proeza ante los europeos y el único resultado que les sirve es el triunfo.

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