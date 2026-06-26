Por qué México es el mejor anfitrión del Mundial 2026: todos están orgullosos

México nos ha regalado varios momentos épicos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sobre todo en los festejos de la afición. Pero existe una gran razón para que se considere al país como el mejor anfitrión, y esa es que ganó sus 3 partidos de la fase de grupos, por lo que todos están orgullosos.

La Selección Mexicana fue la única que logró 9 puntos, pues las demás sedes, Estados Unidos y Canadá, tuvieron un tropiezo en sus respectivos grupos. No obstante, ambos países avanzaron a la ronda de dieciseisavos de final, ronda en la que el equipo azteca podría enfrentarse a Ecuador, que tiene estas estadísticas en los últimos 3 meses.

La selección ganó sus 3 partidos de fase de grupos, caso contrario a Canadá y Estados Unidos.|Selección Nacional de México

Los resultados de las otras selecciones sedes del Mundial 2026

México comparte la Copa Mundial de la FIFA 2026™ junto a Estados Unidos y Canadá, selecciones que no pudieron replicar la hazaña que el equipo azteca. En el caso de la selección de las barras y las estrellas, obtuvieron 2 triunfos y una derrota, por lo que no pudieron concretar paso perfecto.



Estados Unidos 3-0 Paraguay

Estados Unidos 2-0 Australia

Estados Unidos 2-3 Turquía.

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Mientras que Canadá tuvo un arranque complicado, ya que en el partido de inauguración no pudo ganarle a Bosnia y Herzegovina. No obstante, avanzó a la siguiente ronda como segundo de su grupo y en dieciseisavos de final se medirá ante Sudáfrica.



Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Canadá 6-0 Qatar

Canadá 1-2 Suiza.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los Dieciseisavos, Octavos, Cuartos, Semifinal y la Gran Final.