David Medrano CONFIRMA nuevo equipo en el futbol mexicano y el estadio en el que jugaría

El futbol profesional está listo para regresar a Veracruz. La información fue confirmada por el periodista David Medrano, quien reveló que el proyecto ya es un hecho y que solo falta la aprobación final en la Asamblea para hacerlo oficial.

El periodista de Azteca Deportes detalló que este movimiento se trata de un cambio de franquicia que llevará al nacimiento de un nuevo equipo en el futbol mexicano.

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Veracruz tendrá nuevo equipo en Liga de Expansión

La plaza que actualmente ocupa Celaya cambiaría de sede para convertirse en los Piratas de Veracruz, equipo que competiría en la Liga de Expansión MX a partir de la temporada 2026-2027.

"Piratas de Veracruz es un hecho. La Asamblea ahora decidirá los cambios de plaza, ya no los dirigentes de Expansión. Los hermanos Vives ya recibieron el visto bueno para la compra de Celaya y buscan futbolistas para Piratas que jugarán en el Pirata Fuente", detalló Don Deivid en sus redes sociales.

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Piratas de Veracruz es un hecho.

La Asamblea ahora decidirá los cambios de plaza, ya no los dirigentes de Expansión. Los hermanos Vives ya recibieron el visto bueno para la compra de Celaya y buscan futbolistas para Piratas que jugarán en el Pirata Fuente. pic.twitter.com/4PeJqHxDP7 — david medrano felix (@medranoazteca) March 17, 2026

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El estadio donde jugaría el nuevo equipo

Uno de los puntos más importantes del proyecto es la sede.

De acuerdo con la información, el equipo jugaría en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, inmueble que no tiene actividad de futbol profesional desde 2019.

El regreso al estadio representa un intento por reactivar una de las plazas con mayor tradición en el país, ahora bajo una nueva administración y un proyecto distinto.

Recordemos que Veracruz se quedó sin equipo tras la desaparición de los Tiburones Rojos, luego de problemas administrativos y legales que derivaron en su desafiliación.

Ahora, con la aprobación prácticamente encaminada, el puerto está cerca de volver a tener futbol profesional, con un equipo nuevo y una estructura que busca evitar los errores del pasado.

