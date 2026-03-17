Equipo de la Liga BBVA MX podría quedarse sin DT porque en Sudamérica lo quieren

El futbol mexicano sigue creciendo a paso firme a nivel continental y ahora un entrenador podría pasar de México a un país de Sudamérica, según la información que ha circulado en medios internacionales. Se trata nada menos que de un DT de un equipo que está ocupando una buena posición en la tabla del Clausura 2026 tras la Jornada 11 de la Liga BBVA MX.

Mientras un flamante refuerzo de la Liga BBVA MX marcó un gol en el primer balón que tocó en Sudamérica, ahora desde la parte baja del continente buscan a un DT que está logrando un buen rendimiento con su equipo en el Clausura 2026. Resulta que Esteban Solari, de Pachuca, es requerido por Universidad de Chile y podrían sacarlo de México.

Solari y Jardine antes de iniciar el partido|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Ya hubo negociaciones formales de Sudamérica para sacar a este DT de la Liga BBVA MX

De acuerdo a la información del periodista argentino Nahuel Ferreira, la directiva de Universidad de Chile ya inició conversaciones formales con el Grupo Pachuca para averiguar las condiciones por Esteban Solari, el entrenador que llegó a apagar los incendios sobre el final del Apertura 2025 y que ahora está con una buena actualidad en el Clausura 2026.

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El mencionado reportero contó que desde la U de Chile están dispuestos a ofrecerle salarialmente un contrato a la par de lo que gana en México. No obstante, el entrenador argentino tiene vínculo con Pachuca hasta mitad de año y, de seguir así, tal vez quieran extenderlo por un tiempo más.

Esteban Solari dirige en el partido ante América|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

Esteban Solari compite contra otro entrenador con pasado en la Liga BBVA MX

Resulta que, así como Esteban Solari es del gusto de Universidad de Chile, lo mismo ocurre con otro entrenador que conoce muy bien el futbol mexicano. Pues medios chilenos aseguran que Fernando Gago sería una opción fuerte para asumir como DT del equipo. Cabe destacar que supo dirigir a las Chivas de Guadalajara y al Necaxa.

Los números de Esteban Solari en Pachuca

De acuerdo a Transfermarkt, el rendimiento de Esteban Solari con Pachuca ha sido el siguiente: