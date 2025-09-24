¡NUEVO ESCÁNDALO EN LA SUDAMERICANA! Policía golpea a aficionados de Lanús en el enfrentamiento ante el Fluminense

Otro episodio de polémica y falta de atención y protocólos se dio en el futbol sudamericano, cuando policías agredieron con macanas, balas de goma y golpes a la afición de Lanús que viajó a Brasil para apoyar a su equipo en la Copa Sudamericana ante el Fluminense.

Todo ocurrió en la recta final del primer tiempo y sobre todo en el descanso, cuando comenzaron los disturbios en el Maracaná, donde videos exhiben que los cuerpos de seguridad tienen un protocólo cuestionable y que pudo terminar en una desgracia.

Más un video de los incidentes entre la hinchada de Lanús vs Policia en Brasil pic.twitter.com/yKKRCrMo0D — Barra Brava (@barrabrava_net) September 24, 2025

Los aficionados acusaron que había palazos buscando amedrentar, balas de gola disparada por los policías y gases dispersores contra un número importante de hinchas. No hubo situaciones que lamentar, pero sí se ve y se reportó sobre argentinos sangrados y con golpes que claramente pudieron evitarse.

“Siempre lo mismo cuando los argentinos viajan a Brasil, la policía brasileña reprimiendo y pegándole a los hinchas de Lanús”, acotó uno de los aficionados en su post de redes sociales.

El juego de Cuartos de Final, terminó en un empate e un gol, pero Lanús avanzó por el global de 2-1 logrado hace unos días en la serie.

Este compromiso se retrasó en su reanudación precisamente por los disturbios y jugadores buscaron tranquilizar los ánimos para evitar primero desgracias y luego para retomar el juego.

Tras lograrse reanudar y ganar la serie, ahora esperan al rival en Semifinales, será el vencedor de la serie de U de Chile y el Alianza Lima, que quedó 0-0 en el juego de ida.