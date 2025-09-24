León 2-0 Mazatlán en vivo: VER GRATIS y EN VIVO el resultado de la Jornada 10 del Apertura 2025; HOY martes 23 de septiembre; marcador online

Esta noche de martes 23 de septiembre, León recibe en casa al Mazatlán en el Estadio Nou Camp en actividad de la Jornada 10 del Apertura 2025. El duelo nocturno presenta a escuadras que quieren apretar a esta altura del torneo y que pese a estar ubicados en sitios diferentes en la tabla, la diferencia de puntos no es tan amplia.

León quiere cambiar y retomar el buen camino, luego de una muy dura derrota 0-5 ante Xolos de Tijuana, que lo dejó en la décima posición con 11 unidades, pero más aún con el orgullo lastimado. El equipo dirigido por Jorge Bava necesita puntos y confianza y contando con James Rodríguez , quien regresa tras molestias físicas buscar reconciliación.

Ismael Díaz, con 4 goles, es el referente ofensivo de los esmeraldas y será junto a James una mancuerna que debe pesar.

Mazatlán, en tanto, ocupa el lugar 15 con apenas 7 unidades. Los dirigidos por Robert Dante Siboldi no ganan desde la Jornada 2 y luego de un empate a 1-1 ante Atlas anhelan por fin sumar de a tres puntos. Nicolás Benedetti y Eduard Bello son sus principales armas en ataque cañonero.

En los antecedentes recientes, León ha dominado el historial, ganando 4 de los últimos 5 enfrentamientos. El partido promete intensidad, con ambos equipos buscando puntos clave para mantenerse en la pelea por el repechaje.

