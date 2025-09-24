deportes




León 2-0 Mazatlán en vivo: VER GRATIS y EN VIVO el resultado de la Jornada 10 del Apertura 2025; HOY martes 23 de septiembre; marcador online

En juego de la Jornada 10 en la Liga MX, la escuadra de León recibe en casa a Mazatlán, que busca dar un golpe en esta fecha doble del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez



Esta noche de martes 23 de septiembre, León recibe en casa al Mazatlán en el Estadio Nou Camp en actividad de la Jornada 10 del Apertura 2025. El duelo nocturno presenta a escuadras que quieren apretar a esta altura del torneo y que pese a estar ubicados en sitios diferentes en la tabla, la diferencia de puntos no es tan amplia.

León quiere cambiar y retomar el buen camino, luego de una muy dura derrota 0-5 ante Xolos de Tijuana, que lo dejó en la décima posición con 11 unidades, pero más aún con el orgullo lastimado. El equipo dirigido por Jorge Bava necesita puntos y confianza y contando con James Rodríguez , quien regresa tras molestias físicas buscar reconciliación.

Ismael Díaz, con 4 goles, es el referente ofensivo de los esmeraldas y será junto a James una mancuerna que debe pesar.

Mazatlán, en tanto, ocupa el lugar 15 con apenas 7 unidades. Los dirigidos por Robert Dante Siboldi no ganan desde la Jornada 2 y luego de un empate a 1-1 ante Atlas anhelan por fin sumar de a tres puntos. Nicolás Benedetti y Eduard Bello son sus principales armas en ataque cañonero.

En los antecedentes recientes, León ha dominado el historial, ganando 4 de los últimos 5 enfrentamientos. El partido promete intensidad, con ambos equipos buscando puntos clave para mantenerse en la pelea por el repechaje.





EN VIVO | León vs Mazatlán se enfrentan en compromiso de la Jornada 10; sigue el resultado en vivo gratis y online

VIDEO | Así cayó el GOL de León con el disparo de James por la vía de penal

Se reanuda el partido entre León y Mazatlán

Se reanuda el partido en León y los esmeraldas buscarán conservar su ventaja momentánea.

Culmina el primer tiempo, con ventaja para León

El cuadro de León anotó dos goles en cuestión de cinco minutos en el cierre del primer tiempo, para colocarse con una ventaja considerable en el enfrentamiento ante Mazatlán, que tiene que venir con todo en el complemento.

¡GOOOL! Otro tanto al límite del primer tiempo

En minutos agregados del primer tiempo, León logró marcar de nuevo, dejando a los cañoneros con un 2-0 en su contra en cuestión de 5 minutos.

El segundo tanto cayó cuando Díaz aprovechó un servicio de James, que lo puso con toda la ventaja, pero el atacante logró además impactar a contrapié, para marcar en favor de los esmeraldas.

¡GOOOOL! James Rodríguez dispara y marca para León

Al 45', James Rodríguez cobró el penal al poste contrario del arquero Gutiérrez, para poner el primero en el cotejo de Jornada 10.

Penaaaaal para León en el cierre del primer tiempo

Al 44', ocurre una infracción, cuando jalan a un jugador de la camiseta y el silbante marca el penal en contra de los cañoneros.

Así se desarrolla el juego tras 40 minutos del León vs Mazatlán

Se van 25 minutos en León y el marcador no se mueve

Los 11 cañoneros para buscar el triunfo en León

Arranca el partido de León vs Mazatlán

Los 11 jugadores titulares de León y Mazatlán de la Jornada 10

León – DT: Jorge Bava

  • Portero: Alfonso Blanco
  • Defensa: Rodrigo Godínez, Paul Bellón, William Tesillo, Iván Moreno
  • Mediocampo: José Rodríguez, Lucas Romero, James Rodríguez
  • Delanteros: Ismael Díaz, Federico Viñas, Óscar Villa

Mazatlán – DT: Robert Dante Siboldi

  • Portero: Nicolás Vikonis
  • Defensa: Carlos Vargas, Néstor Vidrio, Facundo Almada, Bryan Colula
  • Mediocampo: Jorge Padilla, Andrés Montaño, Nicolás Benedetti, Josué Colmán

Los últimos 5 resultados de León vs Mazatlán de la Liga MX

En los últimos 5 partidos, León ha ganado 4 partidos enfrentando al Mazatlán y contra los cañoneros hay un empate sin victoria para los del Pacífico.

León 2-1 Mazatlán (31 enero 2025)
Mazatlán 1-1 León (22 sep 2023)
León 2-1 Mazatlán (6 mar 2023)
Mazatlán 0-1 León (7 oct 2022)
León 2-1 Mazatlán (15 abr 2022)

Así el panorama en el mundo de las apuestas para el León vs Mazatlán

Este es el 11 de Mazatlán para encarar este complicado partido de Liga MX

León se alista para juego de la fecha 10 del torneo mexicano ante Mazatlán

Con mucha pasión como es constante, el cuadro de León se alista para enfrentar este compromiso de la Jornada 10 de la Liga MX.

Este es el 11 inicial del cuadro de León para enfrentar a los cañoneros

