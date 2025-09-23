Tres de los GRANDES equipos de Liga MX, estarían cambiando de marca de uniformes

En pleno torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un tema muy importante y que es extracancha, está invadiendo las redes sociales y ha comenzado a generar muchas opiniones entre los aficionados, y es que diversos reportes sostienen que TRES GRANDES DE LIGA MX, podrían cambiar de marca que viste a los equipos.

Las especulaciones no se han hecho esperar y es que Chivas, Cruz Azul y Pumas tres escuadras que es incuestionable el impacto en la conversación, son las que se saben podrían tener esta modificación, recordando que los contratos estarían también próximos a vencer.

Chivas, dejaría la marca actual y ‘la palomita’ entraría al quite

El cuadro de las Chivas, uno de los equipos que más camisetas vende, independiente del éxito deportivo, podría estar dejando la marca actual que representa un felino brincando, para tener como nuevo socio, la famosa marca de ‘la palomita’, rumor que sin duda ha emocionado a sus aficionados.

A un lado queda el tema de que Chivas solo tiene 8 puntos en nueve juegos y que su referente histórico en la cancha Javier Chicharito Hernández está en un momento de incertidumbre lejos de marcar goles con el rebaño.

Regresa Nike a vestir a @Chivas y yo solo deseo una versión de este diseño. pic.twitter.com/pHEKepLZLw — Nes Rodríguez (@Ark_Nes) September 23, 2025

Los chivahermanos se han volcado en peticiones e ideas sobre cómo debería de ser Chivas con esa famosa marca estadounidense de la palomita. Será cuestión de tiempo cuando definan si cambian o no de marca principal.

Cruz Azul, otro equipo de LIGA MX que podría ser de ‘la palomita’

Con poca información, pero al final filtrándose en medios, se cree que la Máquina Celeste de Cruz Azul dejaría su patrocinador actual y que en antaño ya habían tenido sinergia, para darle la bienvenida a los de ‘la palomita’.

Del mismo modo, la afición celeste ha despertado esa expectativa acotando que no se tiene registro de un contrato con la marca que arribaría al equipo de La Noria.

Crédito: Mexsport

Pumas estaría en negociaciones para volver con una marca del pasado

Finalmente otro equipo que se dice tendría cambios, es Pumas, que traería de vuelta una marca que los vistió hace casi una década atrás, y cortando con los de ‘la palomita’ que en ese sentido dejaría uno vacante para ir por dos grandes.

Otro cambio que se avenica en Liga MX, vincula a Xolos

No menos relevante, es que Xolos de Tijuana dejaría la marca actual y vendría una marca británica que además de ser deportiva, también se ha convertido en una marca de ropa casual.