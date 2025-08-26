¿El nuevo Lamine Yamal? La joya del Liverpool que debutó con gol en la Premier League a los 16 años

El Liverpool tiene en sus filas al futuro del futbol mundial, Rio Ngumoha debutó en la Premier League para darle la victoria 3-2 a los “Reds” en la fecha 2 frente al Newcastle en el minuto 100 y las redes sociales ya empiezan a compararlo con Lamine Yamal.

La joya del conunto que dirige Arne Slot se convirtió en el cuarto futbolista más joven en la historia en marcar gol en la Premier League con 16 años y 270 días, solo por detrás de James Vaughan (16 años 270 días), James Milner (16 años 356 días) y Wayne Rooney (16 años 360 días).

“Por supuesto, es especial para él marcar un gol en un momento como este. Sabemos cómo se siente”, mencionó Sorlot tras la victoria.

Liverpool rescató el triunfo vs Newcastle

Los Reds iniciaron ganando el partido 2-0 con goles de Ryan Gravernberch al 35 y Hugo Ekitike al 46, sin embargo, las “Urracas” empataron el juego después de las anotaciones de Bruno Guimaraes (57´) y William Osula (88´), pero la joya de 16 años fue el héroe del Liverpool para conseguir su segundo triunfo en la liga.

Con la victoria el Liverpool se colocó en el tercer lugar de la tabla general, solo por detrás del Arsenal y Tottenham que lo superan solo por mayor diferencia de goles.

“Para ganar fuera de casa en el Newcastle, definitivamente hay que tener calidad, especialmente en un ambiente como este. No es calidad futbolística, porque eso no es lo que hemos demostrado hoy, aparte del último gol que marcamos. Se parecía un poco a lo que veo a diario en el campo de entrenamiento. Pero tener la mentalidad necesaria para luchar aquí en un estadio tan hostil es, sin duda, algo que también necesitas si quieres competir al final. Ganar es otra cosa, pero al menos para competir tienes que tener esta mentalidad, y eso es lo que hemos demostrado”, añadió el técnico de los Reds.

