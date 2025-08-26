¡ÚLTIMA HORA! Futbolista es baja de la Selección Mexicana por lesión

Este lunes 25 de agosto del 2025, la Selección Mexicana dio a conocer una sensible baja de un futbolista para el microciclo del mes de Agosto.

A través de sus redes sociales, México confirmó que Víctor Guzmán es baja de la convocatoria por lesión y regresará con Rayados para continuar su recuperación.

Víctor Guzmán causa baja de la convocatoria por lesión. Volverá con @Rayados para continuar su recuperación. #PorMéxicoTodo . 💚🤍❤️ pic.twitter.com/kWc3YXoOMW — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 26, 2025

Víctor Guzmán es uno de los jugadores que más partidos y convocatorias a la Selección Mexicana se ha perdido por lesión. Ahora en un microciclo, nuevamente es baja y se perderá la oportunidad de tener minutos entrenado al mando de Javier Aguirre.

La convocatoria OFICIAL de México para el microciclo

Javier Aguirre convocó a 23 futbolistas para tener un microciclo de preparación en el CAR (Centro de Alto Rendimiento). Con el objetivo de poder ver a jugadores que pasan por buen momento y que no fueron convocados a la Copa Oro 2025, por lo que les abre la posibilidad de sorprender Aguirre y ser llamados para algún partido y colarse en la lista de Seleccionados para el Mundial de 2026.

Para el microciclo de agosto, los jugadores convocados son:

Porteros

Sebastián Jurado - FC Juárez

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Moreno - Pachuca

Defensas

Denzell García - FC Juárez

Diego Barbosa - Toluca

Ramón Juárez - América

Víctor Guzmán - Monterrey (baja por lesión)

Eduardo Águila - A. de San Luis

Alonso Aceves - Pachuca

Gerardo Arteaga - Monterrey

Bryan González - Chivas

Juan Sánchez Purata - Tigres

Mediocampistas

Diego Campillo - Chivas

Fidel Ambriz - Monterrey

Luis Romo - Chivas

Erick Sánchez - América

Alexis Gutiérrez - América

Jesús Angulo - Toluca

Delanteros

Isaías Violante - América

Diego Lainez - Tigres

Jorge Ruvalcaba - Pumas

Ozziel Herrera - Tigres

Germán Berterame - Monterrey

Armando González - Chivas