¡ÚLTIMA HORA! Futbolista es baja de la Selección Mexicana por lesión
El conjunto de la Selección Mexicana dio a conocer a través de sus redes sociales la sensible baja de un futbolista por lesión
Este lunes 25 de agosto del 2025, la Selección Mexicana dio a conocer una sensible baja de un futbolista para el microciclo del mes de Agosto.
A través de sus redes sociales, México confirmó que Víctor Guzmán es baja de la convocatoria por lesión y regresará con Rayados para continuar su recuperación.
Víctor Guzmán causa baja de la convocatoria por lesión. Volverá con @Rayados para continuar su recuperación. #PorMéxicoTodo . 💚🤍❤️ pic.twitter.com/kWc3YXoOMW
— Selección Nacional (@miseleccionmx) August 26, 2025
Te puede interesar: ¿Crisis? El equipo grande de la Liga BBVA MX que NO tiene jugadores convocados a la Selección Mexicana
Víctor Guzmán es uno de los jugadores que más partidos y convocatorias a la Selección Mexicana se ha perdido por lesión. Ahora en un microciclo, nuevamente es baja y se perderá la oportunidad de tener minutos entrenado al mando de Javier Aguirre.
La convocatoria OFICIAL de México para el microciclo
Javier Aguirre convocó a 23 futbolistas para tener un microciclo de preparación en el CAR (Centro de Alto Rendimiento). Con el objetivo de poder ver a jugadores que pasan por buen momento y que no fueron convocados a la Copa Oro 2025, por lo que les abre la posibilidad de sorprender Aguirre y ser llamados para algún partido y colarse en la lista de Seleccionados para el Mundial de 2026.
Para el microciclo de agosto, los jugadores convocados son:
Porteros
Sebastián Jurado - FC Juárez
Raúl Rangel - Chivas
Carlos Moreno - Pachuca
Defensas
Denzell García - FC Juárez
Diego Barbosa - Toluca
Ramón Juárez - América
Víctor Guzmán - Monterrey (baja por lesión)
Eduardo Águila - A. de San Luis
Alonso Aceves - Pachuca
Gerardo Arteaga - Monterrey
Bryan González - Chivas
Juan Sánchez Purata - Tigres
¡A defender nuestros colores!😤🇲🇽— Selección Nacional (@miseleccionmx) August 24, 2025
Juan Sánchez Purata, zaguero de @TigresOficial, se unirá a nuestra concentración para entrenar del 25 al 27 de agosto en el CAR.#PorMéxicoTodo.💚🤍❤️ pic.twitter.com/UAhT7GuHy4
Mediocampistas
Diego Campillo - Chivas
Fidel Ambriz - Monterrey
Luis Romo - Chivas
Erick Sánchez - América
Alexis Gutiérrez - América
Jesús Angulo - Toluca
Delanteros
Isaías Violante - América
Diego Lainez - Tigres
Jorge Ruvalcaba - Pumas
Ozziel Herrera - Tigres
Germán Berterame - Monterrey
Armando González - Chivas