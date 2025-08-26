deportes
¡ÚLTIMA HORA! Futbolista es baja de la Selección Mexicana por lesión

El conjunto de la Selección Mexicana dio a conocer a través de sus redes sociales la sensible baja de un futbolista por lesión

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana
Iván Vilchis
Selección Azteca
Este lunes 25 de agosto del 2025, la Selección Mexicana dio a conocer una sensible baja de un futbolista para el microciclo del mes de Agosto.

A través de sus redes sociales, México confirmó que Víctor Guzmán es baja de la convocatoria por lesión y regresará con Rayados para continuar su recuperación.

Víctor Guzmán es uno de los jugadores que más partidos y convocatorias a la Selección Mexicana se ha perdido por lesión. Ahora en un microciclo, nuevamente es baja y se perderá la oportunidad de tener minutos entrenado al mando de Javier Aguirre.

La convocatoria OFICIAL de México para el microciclo

Javier Aguirre convocó a 23 futbolistas para tener un microciclo de preparación en el CAR (Centro de Alto Rendimiento). Con el objetivo de poder ver a jugadores que pasan por buen momento y que no fueron convocados a la Copa Oro 2025, por lo que les abre la posibilidad de sorprender Aguirre y ser llamados para algún partido y colarse en la lista de Seleccionados para el Mundial de 2026.

Para el microciclo de agosto, los jugadores convocados son:

Porteros

Sebastián Jurado - FC Juárez
Raúl Rangel - Chivas
Carlos Moreno - Pachuca

Defensas

Denzell García - FC Juárez
Diego Barbosa - Toluca
Ramón Juárez - América
Víctor Guzmán - Monterrey (baja por lesión)
Eduardo Águila - A. de San Luis
Alonso Aceves - Pachuca
Gerardo Arteaga - Monterrey
Bryan González - Chivas
Juan Sánchez Purata - Tigres

Mediocampistas

Diego Campillo - Chivas
Fidel Ambriz - Monterrey
Luis Romo - Chivas
Erick Sánchez - América
Alexis Gutiérrez - América
Jesús Angulo - Toluca

Delanteros

Isaías Violante - América
Diego Lainez - Tigres
Jorge Ruvalcaba - Pumas
Ozziel Herrera - Tigres
Germán Berterame - Monterrey
Armando González - Chivas

Selección Mexicana
