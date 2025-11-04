deportes
La sigue rompiendo la Hormiga González: este es el nuevo logro que consiguió y que pocos han alcanzado en la Liga BBVA MX

El delantero de Chivas está a una jornada de llevarse el título de goleo, pero en esta semana consiguió un hito que muy pocos han conseguido en la liga

La sigue rompiendo la Hormiga González: este es el nuevo logro que consiguió y que pocos han alcanzado en la Liga BBVA MX
Liga BBVA MX
La sigue rompiendo la Hormiga González: este es el nuevo logro que consiguió y que pocos han alcanzado en la Liga BBVA MX
José Alejandro
Liga MX
Armando “Hormiga” González fue considerado el jugador del mes de octubre de la Liga BBVA MX, marca que logró gracias al apoyo de la afición, la cual votó por él para que consiguiera tal hito. El delantero de Chivas, quien lidera la tabla de goleo tras la fecha 16 , vive su mejor momento, ya que con sus goles su equipo casi amarra su pase directo a la Liguilla Apertura 2025.

“Hormiga” ha sido el jugador sensación del torneo, pues a sus 22 años está peleando del título de goleo con Paulinho de Toluca y Joao Pedro de Atlético de San Luis, quien es considerado el mejor refuerzo, por encima de Anthony Martial y Allan Saint-Maximin .

Hormiga González
Chivas
Armando González fue nombrado el mejor jugador de octubre por la Liga BBVA MX

Los méritos de la Hormiga González para ser considerado el mejor jugador del mes

El canterano de Chivas hizo un gran mérito para ser considerado el mejor jugador del mes, ya que durante octubre marcó 5 goles, fundamentales para que el Guadalajara sumara 9 puntos en 3 partidos. Estos fueron los partidos en los que el delantero marcó:

  • Pumas 1-2 Chivas – jornada 12 - 5 de octubre
  • Chivas 2-0 Mazatlán – jornada 13 – 18 de octubre
  • Chivas 4-1 Atlas (hat-trick) - jornada 15 – 25 de octubre

¿Qué necesita la Hormiga González para coronarse campeón de goleo en la Liga BBVA MX

El delantero del Guadalajara puede convertirse en campeón de goleo del Apertura 2025, pues actualmente lidera la lista con 11 tantos junto a Paulinho y Joao Pedro. Al torneo le resta una jornada, la cual será de suma importancia para definir al máximo romperredes. Gonzáles requiere de lo siguiente para llevarse el título:

  • Anotar uno o más goles ante Rayados y que sus perseguidores no marquen
  • Anotar más de 2 goles si sus perseguidores marcan un tanto cada uno en la última jornada
  • Compartir el título de goleo si es que los 3 jugadores no marcan.
Chivas
José Alejandro

