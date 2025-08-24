¿Lo puedes creer? Este es el nuevo trabajo de Marco Fabián

El ex jugador profesional Marco Fabián tiene una nueva labor, el ex de Chivas, Eintracht Frankfurt y otros equipos ha decidido dar un nuevo y arriesgado paso, con la finalidad de internacionalizarse y lograr llevar a futbolistas mexicanos a Europa.

Marco Fabían, campeón olímpico con México en Londres 2012, y un jugador que logró goles extraordinarios y tuvo una carrera interesante en Liga MX, MLS y en Europa.

Marco Fabián, ahora de 36 años de edad y quien en sus últimos años de carrera se encontró entre otras cosas, con lesiones lumbares que inclusive frenaron su fichaje con el Fenerbahce allá por el 2018.

Marco Fabián invierte en el futbol de Europa y toma dos funciones

Marco Fabián explicó en una entrevista, que tiene un par de funciones que pasaron de ser jugador, a luego ser presidente y además inversor y tiene un plan en pro del balompié mexicano.

“Hicimos una transición muy rápida de jugador a directivo, estoy como presidente de Rangers FC de Andorra y como accionista”, adelantó el ex jugador de Chivas.

Explicó que el plan que tiene, es encontrar al talento y abrir puertas, un puente entre jugadores y el equipo al cual los puede acercar al ser presidente y accionista.

Sabe que existe esa chance de llevar a jugadores a la Liga de Andorra y hasta alcanzar competencias europeas y crecer junto con mexicanos en el Viejo Continente, con el Rangers que es un equipo discreto en Europa pero con muchas oportunidades.

Maro Fabián, experimentó en La Peoples League

Uno de los proyectos también de Marco Fabián en un pasado cercano, fue convertirse en parte de los presidentes del equipo La Gloria del proyecto innovador de La Peoples League.