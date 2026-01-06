¿Leyenda del equipo? Los números que deja Ignacio Rivero en Cruz Azul

Ignacio 'Nacho' Rivero dejará de ser futbolista de Cruz Azul luego de estar más de cinco años en el equipo. A falta de que la Máquina haga oficial la salida de Nacho Rivero, el mediocampista saldrá del equipo luego de conseguir ganar varios titulos con el club y ser considerado por un gran sector de la afición como una leyenda.

Los números que deja Rivero en el equipo son:

Nacho logró disputar un total de 236 juegos, acumulando tun total de 17, 877 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar hasta 27 goles y 19 asistencias.

Un jugador diferente que siempre mostró su entrega, liderezgo y calidad en el terreno de juego. Su forma de jugar era del agrado de la afición pues se sentían identificados por su estilo de juego dentro del campo.

Rivero fue un jugador clave en el equipo al poder jugar en diferentes posiciones, fuera en el mediocampo, de defensa y si se requeria, aparecia en el área para poder marcar goles importantes.

Los títulos que logró ganar Nacho Rivero en Cruz Azul

Capitán del equipo, formó parte de la plantilla que logró ganar la novena. El mediocampista deja cuatro titulos en las vitrinas celestes al conseguir ganar:



Título del Clausura 2021

Campeón de campeones 2020-2021

Campeón de campeones 2021-2022

Campeón de Concachampions 2024-2025.

El futuro de Nacho Rivero: ¿Xolos de Tijuana?

Luego de que el pasado lunes 5 de enero del 2026, dieramos a conocer en TV Azteca Deportes que Rivero saldrá del equipo, en las redes sociales, diferentes periodistas como César Luis Merlo ha dado a conocer que el futuro del mediocampista sería jugando con el conjunto de Xolos de Tijuana para el Clausura 2026.

🚨Ignacio Rivero es nuevo refuerzo de Xolos.

*️⃣El uruguayo se va de Cruz Azul y será dirigido por el Loco Abreu. #TratoHecho pic.twitter.com/fhrKbdQg6S — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 6, 2026

Rivero tendría una segunda etapa en el equipo de los Xolos. En 2018 llegó al futbol mexicano para jugar con el equipo de la frontera en donde registra un total de 99 juegos disputados con 7596 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar siete goles y dar cinco asistencias. Se espera que en las próximos días, el equipo confirme la llegada de Nacho.