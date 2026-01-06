ÚLTIMO MOMENTO: El jugador de Cruz Azul que no sería registrado para darle el lugar a Agustín Palavecino

Hubo blanco en La Noria, Nacho Rivero será el jugador que no sería registrado por Cruz Azul en el Torneo Clausura 2026 para poder darle un espacio en la plantilla a Agustín Palavecino. El lateral que se ha convertido en estandarte de la Máquina Celeste no seguiría en las filas del club capitalino y así, el volante ex Necaxa tendrá un lugar en el registro oficial de la Liga MX.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! Exjugador de Pumas jugará en un grande de Argentina

De acuerdo a información del reportero Mauricio Gutiérrez de TV Azteca Deportes, el lateral uruguayo no tendría cabida en la plantilla que dirige Nicolás Larcamón y con ello, se abre un lugar para la incorporación del ex mediocampista de los Rayos . Cabe recordar que, se hablaba de una posible salida de Rodolfo Rotondi o incluso de Lorenzo Faravelli, pero al final, sería el charrúa quien dejaría su plaza de jugador no formado en México.

Kevin Mier; entre la sub-21 y la Liga MX

Por otro lado, el arquero colombiano también podría ser contemplado en la juvenil de la Máquina Celeste y así, darle paso a una nueva incorporación desde suelo hidrocálido. Caso muy similar fue el de Gabriel Fernández, el delantero sudamericano no tenía cabida en la plantilla (Giakoumakis) pero tras las pobres registros del griego, subió a la plantilla estelar. Hoy en día, sin Ángel Sepúlveda y sin el ex ofensivo del Atlanta United, la titularidad prevé asegurada para el apodado “toro”.

Finalmente, será cuestión de tiempo para que se dé a conocer la noticia de Rivero y así, darle paso a la incorporación oficial de Palavecino en la Liga MX. El sábado 10 de enero será el debut oficial de Cruz Azul en el Torneo Clausura 2026 cuando visiten la cancha de La Fiera,