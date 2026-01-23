El dato que preocupa a Cristiano Ronaldo, Brasil e Inglaterra previo a la Copa del Mundo

En una Copa del Mundo, todo se mide con lupa: el estado físico, el momento del equipo, el sorteo, las lesiones, el carácter. Y aunque el futbol siempre deja espacio para lo inesperado, la historia también suele imponer patrones que pesan más de lo que muchos aceptan en voz alta.

Te puede interesar: Bolivia vs México: Fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA

Ninguna selección con un DT de diferente nacionalidad ha ganado el Mundial

Ninguna selección en la historia ha ganado el la Copa del Mundo con un director técnico extranjero. Es una regla no escrita que se mantiene intacta torneo tras torneo, y que hoy coloca a estas tres potencias ante un reto extra: romper una barrera que nadie ha superado.

En el caso de Portugal , la figura central sigue ahí: Cristiano Ronaldo , el rostro que cambia partidos, estados de ánimo y hasta narrativas completas. Pero el equipo tiene a Roberto Martínez , técnico español , al mando del proyecto. Esa combinación pone al equipo ante una presión doble: competir por el título y, de paso, intentar hacer historia desde el banquillo.



, la figura central sigue ahí: , el rostro que cambia partidos, estados de ánimo y hasta narrativas completas. Pero el equipo tiene a , , al mando del proyecto. Esa combinación pone al equipo ante una presión doble: competir por el título y, de paso, intentar hacer historia desde el banquillo. Brasil , por su parte, apostó por una decisión fuerte: Carlo Ancelotti , italiano , dirige a la selección con la misión de recuperar la cima del planeta. La calidad del plantel no se discute, pero el peso del contexto sí: Brasil carga con tradición, exigencia y una narrativa donde el Mundial siempre es obligación.



, por su parte, apostó por una decisión fuerte: , , dirige a la selección con la misión de recuperar la cima del planeta. La calidad del plantel no se discute, pero el peso del contexto sí: Brasil carga con tradición, exigencia y una narrativa donde el Mundial siempre es obligación. Inglaterra completa el triángulo con Thomas Tuchel, entrenador alemán, como líder del proyecto. Una selección con talento de sobra, pero que históricamente convive con la presión.



Entrevista Piojo Alvarado: “Quiero hacer bien las cosas para estar en la lista final del Mundial”

¿Cuántos DTs han llegado a una final del Mundo?

Incluso alcanzar la final con un seleccionador nacido fuera del país ha sido una rareza. En la historia de los Mundiales apenas se cuentan tres casos. El pionero fue el inglés George Raynor, que llevó a Suecia hasta el partido por el título en 1958 como local, aunque terminó superada 5-2 por la Brasil de Pelé. Años más tarde, el austriaco Ernst Happel comandó a Países Bajos rumbo a la final de 1978, pero la “Naranja Mecánica” cayó 3-1 ante Argentina. Y el ejemplo más reciente es el de Zlatko Dalić en Rusia 2018, nacido en Bosnia pero al frente de Croacia en una campaña que rompió pronósticos.

Te puede interesar: Revelan que habrá "precios súper accesibles" para repechajes mundialistas en Monterrey y Guadalajara